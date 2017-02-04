Юрий Трутнев оценил строящийся морской вокзал на Камчатке

В рамках рабочего визита в Камчатский край полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вместе с губернатором Владимиром Илюхиным осмотрел основные строительные объекты морского вокзала. Как сообщает издание «Клуб регионов», глава региона и полпред также обсудили развитие на Камчатке туристической отрасли.

Здание морского вокзала построили в декабре 2016 года. Сейчас там оборудуют зал ожидания, билетные кассы, камеру хранения и другие помещения обслуживания посетителей. В одном из блоков также разместят пункт пропуска через государственную границу России. Морвокзал начнёт полноценную работу с 31 мая 2017 года. Там появится 100-метровый причал с глубиной причальной стенки около 9 метров — это позволит швартоваться в порту большим круизным лайнерам с осадкой до 8,5 метра.



Модернизация портовой инфраструктуры на Камчатке позволит увеличить количество заходов пассажирских лайнеров с 15–20 до 60 в год. Одновременно в Петропавловске-Камчатском ведут работы по развитию туристической инфраструктуры, созданию пешеходных зон.

«У нас создана рабочая группа по реконструкции центра Петропавловска-Камчатского, и этим летом начнётся первый этап благоустройства сопки Никольской и набережной. Конечно, когда приходит «круизник» и туристы сходят на берег, возникает вопрос — куда пойти? Поэтому наша задача создать такие условия, Юрий Петрович об этом говорил, чтобы люди с интересом сюда заходили, могли посмотреть что-то и узнать как можно больше о Камчатке», — рассказал Владимир Илюхин.



Также в рамках визита Юрий Трутнев ознакомился с реализацией проекта этнической деревни на берегу Култучного озера в Петропавловске-Камчатском и осмотрел построенный аквапарк в районе базы отдыха «Лесная» в Елизовском районе. Это первый туристический объект, реализованный в рамках ТОР «Камчатка». Кроме того, полпред отметил, что на территории Камчатки развивается режим свободного порта. Два инвестора уже стали резидентами, ещё восемь заявок согласованы и находятся в стадии подписания соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока. В ходе двухдневного визита в Камчатский край Юрий Трутнев также проверил готовность муниципалитетов региона к реализации третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре» и провёл совещание по развитию аэродромной сети.