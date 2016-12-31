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Жителям и гостям Южно-Сахалинска не дадут замёрзнуть сегодня ночью

Жителям и гостям Южно-Сахалинска не дадут замёрзнуть сегодня ночью
Островитяне весело отметят Новый год
полчаса назад
Общество | Сахалинская область
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Фото: Алексей Еделев/Astv

Власти приглашают жителей и гостей столицы Сахалинской области в ночь на 1 января отметить Новый 2017 год. Традиционно сердцем праздничных гуляний станет площадь Ленина, сообщает портал Astv.ru.

На площади Ленина в Южно-Сахалинске в 1:00 стартует большая развлекательная программа «Новогодний киноконцерт по-сахалински». Со сцены прозвучат всеми любимые композиции о зиме в исполнении ансамбля «Русский терем». С песнями из известных кинофильмов выступят шоу-проект «Диез» и дуэт вокалистов - Дмитрий Русанов и Павел Бусырев.

Ведущие концерта не дадут замёрзнуть южносахалинцам и предложат поучаствовать в шуточных «петушиных боях», а также в разнообразных весёлых подвижных конкурсах.

В 1:30 новогодний задор укрепят первый салют и появление главных персонажей торжества – Деда Мороза, Снегурочки и символа 2017 года Огненного Петуха. Праздничная программа завершится в 3:00 вторым фейерверком – музыкальным.

Для удобства жителей и гостей областного центра в новогоднюю ночь с 22:55 до 4:50 будут курсировать семь специальных автобусов по трём маршрутам. Они охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Новоалександровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города.

 
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