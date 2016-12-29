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Власти Сахалина и МИД России передадут Японии план по Курилам

Власти Сахалина и МИД России передадут Японии план по Курилам
Регион готовится к прорыву в двухстороннем сотрудничестве
час назад
Экономика | Сахалинская область
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Фото: sakhalin.gov.ru

Власти Сахалина и Министерство иностранных дел России готовят план действий по совместному хозяйствованию на Южных Курилах, сообщили сегодня в правительстве областного региона. В ближайшее время документ с планом действий россияне передадут японцам. Накануне губернатор Олег Кожемяко, член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев и замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов обсудили детали.

В Сахалинской области начали конкретные действия по итогам договорённостей, достигнутых в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Японию. Так, между Россией и Японией с нового года упрощается визовый режим. Сейчас обсуждаются возможности свободного приграничного перемещения между соседствующими регионами – Сахалином и Хоккайдо. По мнению Олега Кожемяко, это нововведение в самой ближайшей перспективе способно обеспечить ощутимый рост взаимных туристических потоков и вывести на новый этап сотрудничество между деловыми кругами двух стран.

Японская корпорация JGC подтвердила намерения построить на юге острова микрозавод по сжижению природного газа. Другая организация – «Соджиц Корпорейшн» – готова совместно с Восточной горнорудной компанией вкладывать средства в проекты по увеличению добычи угля на территории Углегорского района Сахалинской области. Ещё две компании – «Мицуи энд Ко., Лтд» и «Чиода Корпорейшн» - помогут области разработать так называемый мастер-план по эффективному использованию природного газа.

У сотрудничества Сахалина и Японии есть солидный «бэкграунд». Так, при строительстве межмуниципальных дорог на Сахалине используются полимерные битумы по японской технологии. Совместные проекты реализуются в строительстве: в Южно-Сахалинске партнёры возвели объекты «Хоккайдо центра» со скейтпарком и крытым теннисным кортом, 40-квартирный жилой дом; в Невельске провели берегоукрепительные работы и построили набережную. Также стороны активно сотрудничают в рыбной отрасли.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», власти Сахалина и Хоккайдо ранее сделали совместное заявление об экономической перезагрузке.

 
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