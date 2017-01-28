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На Сахалине начались тренировки паралимпийской сборной России

На Сахалине начались тренировки паралимпийской сборной России
Горнолыжники высоко оценили качество местного снега
6 минут назад
Общество | Сахалинская область
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Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

На остров Сахалин прибыла паралимпийская сборная России по горнолыжному спорту. В регионе у них сегодня, 28 января, стартовали учебно-тренировочные сборы. Как сообщает пресс-служба областного правительства, со спортсменами, которые впервые готовятся к соревнованиям на местных склонах, занимается старший тренер страны Александр Назаров.

«Приглашение посетить Сахалин мы получили от губернатора области и регионального министра спорта. У меня здесь живёт много друзей, но побывать на ваших горнолыжных склонах мне ещё не удавалось, сегодня я рассматриваю островной регион как отличную базу для подготовки к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм», — рассказал Александр Назаров.

Заслуженный мастер спорта, призёр Паралимпийских игр и чемпионата мира, медалист и победитель Кубков мира и Кубков Европы Александр Алябьев уже в аэропорту успел оценить качество сахалинского снега.

«Первые три-четыре дня будем тренировать гигантский слалом, а затем перейдём на скоростные дисциплины. Обязательно встретимся с островными спортсменами, пообщаемся, возможно, проведём совместную тренировку», — поделился чемпион.

По словам министра спорта и молодёжной политики Сахалинской области Антона Зайцева, 29 января в регион прибудет сборная России по фристайлу, которая также проведёт тренировки на острове. По мнению чиновника, у Сахалина есть все возможности для того, чтобы стать базой подготовки к Олимпийским играм в 2018 году.

 
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