На Сахалине бесплатными часами катания начался горнолыжный сезон

Жителям и гостям региона подарили также новые трассы и канатные дороги

В Сахалинской области сегодня, 25 декабря, начался новый сезон на крупнейшем туристическом объекте — СТК «Горный воздух». Открытие отметили спортивным праздником и массовым спуском с горы, а также предновогодними лотереями, конкурсами и играми для взрослых и детей. В особом режиме работала канатная дорога: подняться до средней станции комплекса можно было бесплатно. Для посетителей приготовили 30 литров особого горного чая, которым угощали всех желающих.





«Превосходная трасса и прекрасное настроение с утра! — поделилась эмоциями от первого спуска спортивный инструктор Елизавета Хмельницкая. -— Думаю, этот сезон на горе пройдёт отлично. Для посетителей условия стали намного лучше: появились новые подъёмники и трассы».





На территории «Горного воздуха» установили 120 опор со светильниками. Основной канатной дороге добавили 17 кабинок. В дополнение к действующим подъёмникам добавили ещё два — на северном и южном склонах горы Большевик.





«В предельно сжатые сроки — всего за полгода — их построили специалисты австрийской компании «Доппельмайер» — мирового лидера горнолыжной индустрии. Обе «канатки» оснащены современными четырёхместными креслами с защитными экранами. Причём для комфорта отдыхающих кресла оборудованы подогревом», — сообщил министр спорта и молодёжной политики региона Антон Зайцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, с 1 января 2017 года на «Горном воздухе» начнут проводить бесплатные ознакомительные экскурсии по четвергам и воскресеньям. А с 3 января по вторникам и пятницам запустят бесплатный автобус по маршруту «Горный воздух» — санаторий «Синегорские минеральные воды».