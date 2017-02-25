На Сахалине провели соревнования по подлёдному лову наваги

Накануне в Сахалинской области состоялся шестой чемпионат по подлёдной рыбалке «Сахалинский лёд». Планы организаторов собрать огромное количество зрителей и участников не смогла нарушить даже разыгравшаяся 23 февраля метель. Сахалинцы в очередной раз доказали свою верность традициям и спортивный азарт.

24 февраля на лед реки Найбы, традиционно богатой навагой, вышли 157 команд. В каждой – по четыре человека. Среди рыболовов-любителей были и люди с ограниченными возможностями здоровья – они принимают участие в чемпионате второй раз. Впервые включились в состязания и представители коренных малочисленных народов Севера. По словам организаторов, «Сахалинский лёд» давно уже перестал быть сугубо региональным мероприятием: половить навагу на спор приезжают гости из всех дальневосточных регионов, а также Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга. В составе одной из команд на лёд вышел и губернатор области Олег Кожемяко.

На выполнение задания командам отводился всего один час. Побеждали те, чей улов весил больше всего. При этом в зачет шли только рыбки длиннее 19 сантиметров. Молодь рыбаки отпускали. В итоге в командном зачете на первом месте оказались сотрудники «Сахалинрыбвода». Их команда под названием «Пацаны» смогла добыть самую крупную навагу – длиной в 40 сантиметров.

Самым драматичным этапом состязаний оказался рыбацкий биатлон: в нём участвовали члены команд с наиболее высокими уловами. Однако этот этап был личным первенством. По сигналу участники состязаний выбегали на лёд, бурили лунки и ловили рыбу. Право перейти на другой уровень получал тот, кто поймает рыбу зачётного размера. Рыба в Найбе в день соревнований оказалась активной. А оттого на рыбацкий биатлон потребовались считанные минуты. Вскоре после старта с четырьмя «хвостами» в руках финишную черту пересек житель Южно-Сахалинска Виктор Христофоров. Он и получил от Олега Кожемяко главный приз – Кубок губернатора Сахалинской области и лодку с мотором. Вторым стал еще один житель областного центра - Яков Франк. Ему достался лодочный мотор. На третьем месте – Ясикава Ен Бу. Его приз - лодка.