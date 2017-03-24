Федеральный центр окажет содействие Сахалину в модернизации портов

Вопрос содействия портовому хозяйству Сахалину рассмотрели накануне на совещании в министерстве транспорта России, которое в Москве провёл заместитель министра – руководитель федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский. Участие в нём принял губернатор островного региона Олег Кожемяко.

Представители федеральной и региональной власти, а также ряда бизнес-структур, которые на Сахалине арендуют причальные сооружения, обсудили возможности совместной деятельности для развития портового хозяйства.

На юге острова в модернизации сейчас нуждаются все основные морские гавани: Холмский, Корсаковский и Невельский порты. Для линии Ванино – Холмск в предстоящие годы планируется построить новые паромы взамен тех, что эксплуатируются ещё с советских времен. Однако чтобы повысить эффективность переправы, необходимо ещё и усовершенствовать причальные сооружения в порту, необходимые для обслуживания новых судов, пришли к выводу участники совещания.

«Для Сахалинской области эти вопросы имеют огромное значение, в силу того, что на линии часто возникают сложности с отправкой грузов и пассажиров. На противоположном берегу в Ванино скапливаются десятки вагонов с грузами – это ситуация, ставшая, к сожалению, уже привычной. Возможности переправы помимо сложных погодных условий ограничивают ещё и недостаточные технические возможности существующих паромов и неразвитая инфраструктура в порту Холмска. И очень важно синхронизировать действия по строительству новых судов на данной линии и портовых причальных стенок», – отметил глава области.

В Корсаковском порту, получившем статус свободного, сегодня реализуется проект по строительству пассажирского терминала. Его главные составляющие – здание нового морвокзала и вынесенный в море на несколько сотен метров причал.

«Мы говорим о том, чтобы новые сооружения в южной части порта Корсакова были рассчитаны на приёмку в летний период больших круизных судов, а также в течение всего года – паромов. Задача комфортного обслуживания пассажиров – главная в проекте. Надо сделать так, чтобы у как можно большего числа туристов возникло желание сойти на сахалинский берег», – уточнил требования к начинанию Виктор Олерский.

В порту специалисты провели гидрологические изыскания, идёт уточнение наиболее приемлемых технических решений. АО «Корсаковский морской торговый порт» направило в федеральное агентство морского и речного транспорта декларацию о намерении инвестировать в проект. Значительную долю средств на проведение работ – больше 1 миллиарда рублей – готов выделить федеральный бюджет. Предусмотрено областное софинансирование будущей стройки. Ожидается, что ориентировочно в мае этого года начнётся проектирование новых портовых сооружений.

Дальнейшее развитие ждёт и Невельский порт, который сегодня специализируется в том числе на отгрузке угля. Топливо отсюда поставляют в Японию, Корею и российские регионы Дальнего Востока. За счёт частных инвестиций в порту завершают ремонт уже третьего причала. В планах на этот год – практически вдвое увеличить объёмы перевалки угля – до 1,8 миллиона тонн.

«В реконструкцию портовых сооружений наша компания за последние 3 года вложила около одного миллиарда рублей. Создано порядка 100 рабочих мест. Сейчас работаем над проектом современного терминала, который будет удалён от города и вынесен в море, что исключит негативное воздействие на экологическую обстановку. На эти цели закладываем собственные средства», – сообщил руководитель компании «Горняк-1» Аслан Тадтаев.

Также, добавил он, в планах компании нынешней весной уйти от автомобильных перевозок угля в порт. Вместо этого будет использоваться железнодорожный транспорт, предварительные договорённости достигнуты с РЖД. В этом случае дороги в районе освободят от большегрузов. А порт начнёт принимать значительно большие объёмы угля – около 8 тысяч тонн ежесуточно.

Все три основных порта юга Сахалина – Холмский, Корсаковский и Невельский – сегодня являются универсальными. Они обрабатывают как каботажные, так и экспортно-импортные генеральные грузы широкой номенклатуры: навалочные, насыпные, рефрижераторные, наливные (нефтепродукты), рыбопродукцию, лес и пиломатериалы, контейнеры, автомобили и строительную технику.

Для того чтобы ускорить их развитие, власти региона предложили ввести на территории районов, где расположены морские ворота, режим свободного порта. Это позволит не только увеличить грузо- и пассажирооборот с модернизацией наземной инфраструктуры, но и дать толчок к открытию новых производств с привлечением современных технологий, запуск которых может оказать мультипликативный эффект для всех ближайших регионов Дальнего Востока.

Недавно инициативу сахалинских властей о распространении режима свободного порта Владивосток на территорию Углегорского района поддержал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Новый статус муниципального образования, по оценкам, позволит реализовать там больше 10 проектов в сфере угледобычи, развития портовой и горнодобывающей инфраструктуры. Не дожидаясь окончательного решения по данному вопросу, основной инвестор и самый крупный угледобытчик Сахалина – Восточная горнорудная компания продолжает наращивать объёмы производственной деятельности.

Основная часть добытого угля в районе сегодня идёт на экспорт через порты Шахтёрска и Бошняково – потребности Сахалина в нём полностью закрыты. По итогам 2016 года отгрузка угля через морскую гавань Шахтёрска увеличилась до 3 миллионов тонн. По расчётам на такие же объёмы перевалки топлива в этом году выйдет и порт Бошняково.

«Вкладывая собственные средства, мы планируем развивать оба порта. В границах морских ворот Шахтёрска считаем целесообразным построить ещё один терминал для отгрузки угля, с новыми складами. Это позволит избежать полной остановки производственной деятельности порта на время его реконструкции в рамках первоначального плана, который предполагал удлинение существующей причальной стенки. Рассчитываем, что в перспективе порт будет способен отгружать до 10 миллионов тонн угля ежегодно, – сообщил председатель совета директоров Восточной горнорудной компании Олег Мисевра. – Сейчас мы вплотную подошли к проектированию новых сооружений, в ближайшее время состоится выбор проектной и строительной организаций».

По его словам, в портах Шахтёрска и Бошняково также предстоит провести дноуглубительные работы. В планах угольщиков при реализации проектов увеличить втрое объёмы добычи «чёрного золота» – с 4 до 12 миллионов тонн. При этом будут созданы новые рабочие места, а развитие предприятий отрасли в Углегорском районе повлечёт за собой создание смежных производств.

«В течение двух недель инвесторы, которые заинтересованы в развитии портового хозяйства Сахалина, предоставят дорожные карты по реализации проектов. Ежемесячно в министерстве транспорта России будут проходить совещания по координации действий между властью и бизнес-структурами. Это даст возможность отслеживать ход работ, оперативно определять меры и объемы необходимой инвесторам поддержки, – подвёл итоги совещания губернатор Олег Кожемяко. – Комплекс реализуемых мероприятий позволит создать устойчивую систему работы сахалинских портов, чтобы они могли принимать и пассажиров, и обрабатывать грузы при помощи современных терминалов».