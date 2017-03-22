Сахалинский министр и его заместитель отправлены под домашний арест

Министру сельского хозяйства Сахалинской области Михаилу Кузьменко и его заместителю Тамаре Муленковой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сегодня сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Городским судом Южно-Сахалинска принято решение о переводе чиновников под домашний арест», — сказал собеседник агентства.

Подозреваемым предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Задержание Кузьменко, Муленковой и арестованной ранее министра имущественных и земельных отношений Елены Гах связано с передачей бюджетных денег коммерческому предприятию «Грин Агро – Сахалин», которое занимается строительством крупного животноводческого комплекса.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко вчера сделал по этому поводу официальное заявление. Где, в частности отметил, что «схема выделения финансовых средств получила необходимые согласования. Все деньги были использованы только на установленные цели и возвращены в бюджет».

Позже, в вечернем эфире канала «Россия-24» глава островного региона выразил мнение, что уровень этого нарушения несоизмерим с такими действиями, как арест или заключение под стражу. И выразил уверенность, что объективную оценку действиям чиновников сахалинского минсельхоза даст суд.