Сахалинка, которой удалили здоровую почку, получит 1,3 миллиона

Сахалинская областная больница выплатит 1,3 миллиона рублей пациентке, которой удалили здоровую почку, информирует портал Astv.ru. Такое решение оставил в силе областной суд. Женщина в своём иске указала, что пострадала в результате врачебной ошибки.

Прокуратура Сахалинской области накануне сообщила о судебном решении по делу жительницы островного региона, лишившейся собственной почки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что решение о первичном оперативном вмешательстве врачи принимали без достаточных на то оснований. В результате данной операции медики повредили правую почку, что потребовало срочного удаления здорового органа.

Суд первой инстанции пришёл к выводу, что врачи своими действиями причинили тяжкий вред здоровью и взыскал в ёе пользу компенсацию морального вреда в размере 1 300 000 рублей. Больница подавала жалобу на решение в Сахалинский областной суд.

Суд апелляционной инстанции Сахалинского областного суда, рассматривая апелляционную жалобу ответчика, согласился с правильностью решения суда и оставил его без изменения.