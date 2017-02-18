Экс-губернатор Сахалина бодрится и занимается спортом

Однако 8-часовой перелёт в наручниках перенёс с трудом

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин не имеет жалоб на содержание в СИЗО Южно-Сахалинска, сообщил накануне агентству ТАСС председатель общественной наблюдательной комиссии Сахалинской области по содействию лицам, находящимся в местах лишения свободы, и защите их прав Юрий Сироткин.

“Я посетил Хорошавина накануне. Он был в прогулочном дворике. Александр Вадимович хорошо выглядит, бодр, активно занимается спортом. Жалоб на условия содержания у него нет”, – сказал Сироткин, уточнив, что Хорошавин содержится в одиночной камере.

По его словам, экс-губернатор пожаловался, что ему тяжело было при перелёте восемь часов сидеть в наручниках. Сироткин сообщил, что он также встретился с бывшим заместителем председателя правительства Сахалинской области Сергеем Карепкиным. Тот также содержится в одиночной камере и жалоб на содержание не имеет.

Бывший помощник Хорошавина Андрей Икрамов находится здесь же. При этом экс-министр сельского хозяйства островного региона Николай Борисов на Сахалин не этапирован.

Городской суд Южно-Сахалинска 20 февраля начнёт предварительные слушания по делу Хорошавина и ряда его подчинённых, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере.

Как ранее сообщало РИА “Восток-Медиа”, Александра Хорошавина этапировали из Москвы в Южно-Сахалинск 14 февраля.