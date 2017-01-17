Жительница Сахалина нашла и отдала хозяину сумку с 500000 евро

Сумма вознаграждения не дотянула и до 5 тысяч рублей

Необычный случай произошёл накануне на Сахалине: жительница островной столицы нашла в снегу у своей работы деловую сумку, сообщает портал Astv.ru. В чемодане лежали полмиллиона евро, 15 тысяч долларов и 1,5 миллиона рублей.

О том, что находится внутри портфеля, женщина не догадывалась. Она занесла находку в помещение, где вместе с сотрудницами проверили содержимое. В сумке находились документы, виза на годовое пребывание в России и пропуск на какое-то предприятие. Когда пересчитали наличность – мягко говоря, удивились её размеру.

По словам женщины, вместе с чужим портфелем она поехала в УВД Южно-Сахалинска, находку оставила в дежурной части, о себе сообщив лишь место трудоустройства.

«Я очень удивилась, когда после шести часов вечера к нам на работу приехали два американца с переводчицей. Оказалось, деньги предназначались для оформления какой-то сделки. Иностранцы поблагодарили меня и вручили вознаграждение – 4,5 тысячи рублей», – рассказала Astv.ru южносахалинка.