В Ванинском порту общественникам показали, как борются с пылью от угля

Руководство ОАО «Порт Ванино» встретилось с рабочей группой регионального штаба Общероссийского народного фронта по экологической ситуации, которая сложилась в посёлке. Генеральный директор предприятия Валерий Балакин считает необоснованными обвинения в адрес порта о бездействии в связи с пылением угля.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка тучами угольной пыли. После этого сотрудник был лишён премии и получил выговор. Позже он прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды теперь может остановить работу предприятия.

По новым данным пресс-службы ОАО «Порт Ванино», предприятие работает над улучшением экологической ситуации. Оно выполняет «План мероприятий по предотвращению загрязнения угольной пылью порта Ванино», который утвердило правительство края. В 2017 году объём выделенных на это денег может увеличиться.

«К сожалению, от угля возникает пыление — это неизбежное следствие работы любого портового комплекса, имеющего дело с углём. Такая проблема остро стоит в период отрицательных температур. Мы понимаем обеспокоенность общественности, разделяем её и будем применять все доступные методы для предотвращения пыления», — заверил гендиректор Ванинского порта Валерий Балакин.

Для снижения пыления на предприятии перенесли склады угля от 9-го и 11-го причалов на другие участки, которые отдалены от жилых домов. Также руководство отказалось от перевалки угля, требующего дробления перед отправкой. Дробильно-сортировочные машины используются только как магнитный сепаратор — чтобы улавливать содержание металла в поступающем угле.

При устойчивых отрицательных температурах воздуха для пылеподавления используют снегогенераторы. В первый раз их применили на предприятии в конце 2016 года, эта система хорошо показала себя в работе, и администрация Ванинского порта решила закупить аналогичные машины. При устойчивых положительных температурах применяют водяные пушки, а также оснащение портальных кранов, которые вовлечены в работу с углями, индивидуальными системами водяного пылеподавления сплинкерного типа. Тесты показали высокую эффективность от этих мер.

Представители Общественного народного фронта увидели, как в порту ограждают штабеля угля железобетонными плитами для снижения пыления. Сейчас огорожено большинство складских площадок, в ближайшее время на остиальных тоже проведут такую работу.