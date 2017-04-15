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Сахалинцам покажут египетского гуся и американского лебедя

Сахалинцам покажут египетского гуся и американского лебедя
Местный зооботанический парк открыл новый сезон
только что
Общество | Сахалинская область
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Фото: megabook.ru, crosti.ru

Сотрудники зооботанического парка в Южно-Сахалинске сегодня выпустят в открытый водоём своих питомцев - водоплавающих птиц. Искусственный водоём заранее наполнили водой в связи с началом нового летнего сезона. В тёплое время года там проводят большую часть времени жильцы птичьих вольеров - утки, лебеди, гуси.

На водной глади посетители смогут увидеть и редкие виды птиц в их естественной среде обитания: малого тундрового лебедя, лебедя-кликуна, американского лебедя, шилохвоста, огаря, египетского гуся, мандаринок и многих других.

Всего в зоопарке содержится 60 видов птиц, 167 особей. Из них водоплавающих - 14 видов, 38 особей, рассказала ТИА «Острова» заведующая информационно-просветительским отделом парка Анна Шарова. В субботу, в день открытия водоёма, парк пригласил всех жителей и гостей Южно-Сахалинска посмотреть на перемещение водоплавающих из их зимних вольеров на воду. 


 
 
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