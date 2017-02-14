Александр Хорошавин вернулся на Сахалин

Бывший глава Сахалинской области Александр Хорошавин сегодня, 14 февраля, этапирован на Сахалин. «Переброска» из Москвы фигуранта самого громкого коррупционного скандала последних лет проходит в режиме строгой секретности. Порталу Аstv.ru стало известно, что Хорошавин уже прилетел на остров самолётом Аэрофлота, который приземлился в Южно-Сахалинске утром.

На Сахалине начинается судебное разбирательство по делу экс-губернатора региона Александра Хорошавина. Первое, предварительное, заседание суд назначил на понедельник, 20 февраля. Всё это время бывший глава островного региона проведёт в СИЗО.

У Astvна этот час есть информация, что на остров прибыли и другие бывшие должностные лица, проходящие по уголовному делу – Сергей Карепкин, Андрей Икрамов и Николай Борисов. В ближайшее время, по данным репортёров, предметом судебного разбирательства станет обвинение во взятке, которую Хорошавин, якобы, получил от бизнесмена Николая Крана за государственный контракт по замене оборудования на ТЭЦ-1. В уголовном деле экс-губернатора рассматривается несколько эпизодов.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в деле Хорошавина просматривается юридический прецедент. А именно: впервые в современной российской истории экс-губернатора, его супругу и сына лишили всего нажитого имущества - его обратили в пользу государства.