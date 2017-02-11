Дмитрий Медведев дал имена пяти Курильским островам

Пять Курильских островов получили имена в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, дипломата Андрея Громыко, губернатора Игоря Фархутдинова, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко и капитана дальнего плавания Анны Щетининой. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

«В соответствии с федеральным законом «О наименовании географических объектов» и на основании предложений Сахалинской областной Думы, а также для увековечения памяти генерал-лейтенанта Деревянко К.Н., генерал-лейтенанта Гнечко А.Р., государственного деятеля, дипломата Громыко А.А., государственного деятеля, губернатора Фархутдинова И.П.. и капитана дальнего плавания Щетининой А.И. присвоить наименования географическим объектам, расположенным на территории Сахалинской области…», — говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Люди, чьими именами предложили назвать острова представители Сахалинского отделения Русского географического общества, были, в частности, активными участниками Второй мировой войны, внесли вклад в освобождение Курил и их послевоенное обустройство.

Как писало РИА «Восток-Медиа», один из островов Курильской гряды уже нарекали именем Алексея Гнечко. Тогда состоялась экспедиция к безымянным объектам, на двух из них географы заложили специальные капсулы, установили флаги России и Сахалинской области, а с островов взяли образцы земли, которые передали губернатору Сахалинской области. Второй назвали именем ученого Сергея Капицы. Проект по присвоению имён безымянным Курильским островам начинался в 2010 году.

«Тогда мы предложили внести изменения в устав области и перечислить в нём все наиболее крупные острова, прилегающие к Сахалину и все Курильские острова, имеющие наименования. В декабре 2010 года это принципиальное изменение было внесено — впервые в российском законодательстве появился перечень Курильских островов, в который входит 77 островов», — рассказал председатель Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарёв.

Известно также, что в октябре прошлого года Сахалинская областная Дума одобрила предложения учёных о присвоении наименований ещё нескольких безымянным географическим объектам Курильской гряды — согласованы названия мысов на острове Уруп. Они должны получить имена Маршала Крылова, Юмашева, Пуркаева, Гнечко, Воронова, Радужанова.