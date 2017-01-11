На Сахалине 5 человек погибли в результате ДТП грузовиков и "скорой"

В Макаровском районе Сахалинской области в результате столкновения машины скорой помощи с грузовиком погибли пять человек. Об этом сообщило Управление МВД по Сахалинской области. Чрезвычайное происшествие произошло сегодня, 11 января, на 203-м километре трассы «Южно-Сахалинск – Оха».

ДТП произошло сегодня утром в районе села Гребенского, информирует портал Astv.ru (на сайте ведётся онлайн события). По предварительной информации, столкнулись автомобиль скорой помощи, микрогрузовик Isuzu и фура. Машина скорая помощь загорелась, в огне погибли пять человек. Среди них – водитель грузового авто, четыре человека, находившихся в салоне «скорой». На место происшествия выехали представители всех оперативных служб Макаровского района Сахалинской области.

По словам местных жителей, «скорая» везла пациента из Поронайска в Южно-Сахалинск. В результате аварии медсестра получила травмы лица, ее доставили в Макаровскую районную больницу. Также в больницу с данного ДТП привезли мужчину с травмой ноги.

Как сообщили Astv в министерстве здравоохранения Сахалинской области, пострадавшим в ДТП оказывается необходимая медицинская помощь. Для родственников организована служба психологической поддержки. На место аварии срочно выехали губернатор региона Олег Кожемяко, мэр Поронайска Александр Радомский, министр социальной защиты области Елена Касьянова.



