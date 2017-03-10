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Глава управления Росрыболовства задержан на Сахалине

Глава управления Росрыболовства задержан на Сахалине
Его подозревают в превышении полномочий
полчаса назад
Закон | Сахалинская область
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Фото: pixabay.com

Сегодня на Сахалине задержан руководитель территориального управления Росрыболовства Александр Таратенко. Повод для следственных действий – дело о превышении полномочий, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

«Глава Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 10 марта задержан в Южно-Сахалинске. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — сообщил собеседник агентства.

Таратенко исполнял обязанности руководителя СКТУ Росрыболовства с 30 июня 2015 года, с февраля 2016-го назначен руководителем. До этого трудился заместителем руководителя Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», недавно фигурантом уголовного дела на Дальнем Востоке стал ещё один представитель Росрыболовства. Следственные органы заинтересовались бывшим заместителем руководителя Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. 

 
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