Землетрясение на Сахалине: в городах и сёлах ощущаются сильные толчки

На Сахалине сегодня произошло землетрясение магнитудой 4,1 баллов, в столице островного региона толчки ощущаются примерно с 23:00 местного времени. В редакцию РИА «Восток-Медиа» об этом сообщили очевидцы катаклизма – жители южных районов острова.

Как информирует портал Astv, сейсмостанции области зафиксировали землетрясение в 23:11 сахалинского времени вечером 7 апреля. На сейсмостанции «Южно-Сахалинск» уточнили: эпицентр располагался в 14 километрах западнее Южно-Сахалинска. Сейсмологи продолжают следить за обстановкой. А жители Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Холмса, Долинска и других населённых пунктов делятся в социальных сетях впечатлениями от нежданных толчков.