Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам

В Сахалинской области прошли мероприятия, посвящённые наступающему Международному женскому дню. В Чехов-центре Южно-Сахалинска к собравшимся жительницам региона обратился губернатор Олег Кожемяко.

«Дорогие женщины, в жизни области вы играете огромную роль, – сказал он. – Во многом благодаря вам регион успешно развивается, растёт экономика, повышается качество жизни, реализуется много значимых и интересных проектов. Но, конечно, самое важное это то, что вы дарите жизнь. Многое делаете для воспитания детей. По сути, на ваших плечах держится семья. Неслучайно женщин называют хранительницами семейного очага. И, конечно, для государства очень важно создать комфортные условия для вас. Обеспечить качественными услугами в различных сферах, сформировать условия для самореализации в работе и творчестве, помочь в решении жилищного вопроса».

Как отметил Олег Кожемяко, с начала этого года сахалинские и курильские семьи с детьми получили право на льготную ипотеку при участии в жилищных программах ипотечного агентства. Для тех, кто имеет одного ребёнка, ставка составляет семь процентов. Дополнительно семья получает на погашение кредита 500 тысяч рублей. При наличии двух детей ставка снижается вдвое – до 3,5 процента. А финансовая помощь вырастает до одного миллиона рублей. Если же детей в семье трое, то ставка обнуляется, а сумма помощи увеличивается до двух миллионов рублей.

В островном регионе активно реализуется программа строительства арендного и ипотечного жилья. К 2019 году областные власти рассчитывают полностью решить проблему ветхих и аварийных жилых зданий. Предполагается, что общий объём новостроек превысит 300 тысяч квадратных метров.

«Сегодня островитянки не боятся рожать детей, потому что чувствуют поддержку государства, – сказал Олег Кожемяко. – У нас в Сахалинской области такой пакет мер социальной помощи, которого нет в других регионах страны. Каждой семье при рождении первенца мы выплачиваем больше 50 тысяч рублей. Когда появляются второй или последующие дети, семья получает региональный материнский капитал – уже свыше 200 тысяч рублей. Его можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребёнка, оплату медицинских услуг. А те, кто выплачивает ипотечный кредит, получают ещё около 230 тысяч рублей на его погашение. В 2016 году более 300 семей воспользовались этой мерой поддержки».

Одним из ключевых событий 2017 года на Сахалине станет открытие перинатального центра в Южно-Сахалинске, проинформировал губернатор.







