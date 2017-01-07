Современная хирургическая служба вскоре заработает на Сахалине

Трёхэтажное здание хирургической службы онкологического диспансера Сахалинской области введут в строй в первом квартале 2017 года. Там уже завершены отделочные работы, сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование.

В новом корпусе предусмотрена работа всех структур хирургической службы. Там появятся палаты интенсивной терапии, гистологическая и иммуногистохимическая лаборатории, центральное стерилизационное отделение со всеми сопутствующими службами, клинико-диагностическая лаборатория и два рентген-кабинета.

Сердце корпуса — операционный блок, где уже установлена большая часть оборудования. Он состоит из семи «умных» операционных. Каждая из них — герметичное помещение, отвечающее самым высоким гигиеническим требованиям. В освещении используются мощные светодиодные лампы, не дающие тени. Управление ими осуществляется автоматически. При помощи датчиков система способна заметить «мертвую зону», которую создает, например, голова хирурга.

«Прекрасное оборудование. Например, многофункциональные операционные столы позволяют в ходе манипуляций без усилий переворачивать пациента, перемещать его после лечения. Там, где работа ведётся по старинке, врачам и медицинским сестрам требуется подчас затратить немало сил, чтобы передвинуть больного. В новом корпусе эта проблема будет практически полностью решена», — рассказал хирург, врач-онколог Виктор Приходько.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, в светильниках над операционным столом и по периметру помещения установлены видеокамеры высокого разрешения. Они позволяют выводить изображение на мониторы, вести прямые трансляции, непосредственно в ходе операций консультироваться со специалистами из других регионов и даже из-за рубежа.

«Мы заранее провели обучение специалистов — врачей и обслуживающего персонала, поэтому новейшее оборудование будет использоваться с максимальной эффективностью непосредственно с момента ввода в строй нового хирургического комплекса», — отметил министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак.

Семь операционных в одном корпусе — отнюдь не прихоть. Это необходимо, чтобы обеспечить специализацию помещений. В одном проводить операции на органах пищеварения, в другом — на органах мочеполовой системы. По словам медиков, это позволит заметно снизить риск загрязнения операционных и, соответственно, возможных послеоперационных осложнений.

«Ввод в строй нового хирургического корпуса — важный шаг для нашей островной системы здравоохранения. Здесь будет использоваться самая современная аппаратура. В учреждении продумана система маршрутизации больных, и всё сделано для удобства пациентов и персонала. Это позволит значительно улучшить медицинское обслуживание сахалинцев и курильчан, повысить качество проведения операций и дальнейшей реабилитации, добиться позитивных изменений в ситуации с онкологическими заболеваниями», — заявил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.