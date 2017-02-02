Москвичи и петербуржцы хотят осваивать Сахалин

За первый день общероссийской раздачи дальневосточного гектара сахалинские власти получили 321 заявку: 70 % - от местного населения и 30 % - из других регионов. Свой интерес проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Бурятии, Мурманской области и Алтайского края.

Как и ожидалось, больше всего заявок поступает на участки в южной части острова Сахалин – в Корсаковском, Анивском районах, особенно привлекательны земли на берегу моря. В то же время после первых двух этапов реализации федерального закона о ДВ-гектаре на публичной кадастровой карте острова пока остаются свободными 43 тысячи квадратных километров. Как отметил в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» губернатор Олег Кожемяко, это – 50 % всей сахалинской территории, выделенной под раздачу в рамках большой программы.

«Поэтому я думаю, что все, кто хочет получить гектар земли, безусловно, его получат, и далее мы начнём сопровождать. Такую работу будет вести областное министерство имущественных отношений совместно с муниципальными образованиями – чтобы люди, получившие гектар, имели возможность обработать его. Мы готовы предоставить все механизмы поддержки: гранты, технику в лизинг, где-то помочь с инфраструктурой. И, безусловно, будем отслеживать все факты использования и неиспользования этой земли – смотреть, помогать. Я думаю, что в любом случае это и приток новых свежих сил, и возможность использования земли, причём в различных целях - в сельскохозяйственных, рекреационных, в строительстве. Этот шаг, безусловно, даст возможности развития и привлечения на Дальний Восток дополнительных людских ресурсов», - подчеркнул Олег Кожемяко.

Ночью 1 февраля сайт НаДальнийВосток.рф не выдержал массового захода, но сейчас уже работает нормально. По мнению сахалинского губернатора, «каждый гражданин может себе выбрать».



