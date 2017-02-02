Детская спортшкола сахалинского Невельска набирает юных яхтсменов

Для начинающих спортсменов провели экскурсию по будущей базе отделения. Возрождение парусного спорта в портовом городе стало возможно благодаря активистам и меценатам.

Белоснежные паруса в заливе Невельского можно будет увидеть уже этой весной. Пока детские яхты второго класса «Оптимист» ждут своего часа в ангаре. Яхты закуплены на средства фонда «Родные острова», здание центра парусного спорта и подсобные помещения отремонтированы угледобывающей компанией «Горняк-1».

Идею возродить яхт-клуб, закрытый в начале девяностых давно вынашивал мэр Невельска, Владимир Пак. Когда идею поддержали в правительстве региона, обратился к ведущим компаниям Невельского района с предложением принять участие в начинании.

- «Сомнений не было. Практически все наши работники живут в Невельске, здесь и семьи и дети, и есть желание, чтобы дети чем то занимались. Поэтому сразу было принято решение оказать содействие, которое с нашей стороны возможно.» – говорит Алексей Цмоканич, генеральный директор ООО «Горняк-1».









Александр Кан, президент регионального фонда «Родные Острова» уверен, что возрождение парусного спорта в Невельске поможет повысить престиж морской профессии. - «Отрадно видеть, что то, о чем летом еще только говорили, становится реальностью. Над этим проектом работала команда неравнодушных людей. Взрослые свои задачи выполнили. Теперь будущее парусного спорта в руках команды юных Невельчан, которые будут учиться в стенах отделения парусного спорта. Желаем им попутного ветра».









Пока в ангаре только часть яхт, всего закуплено 30 единиц. Это швертботы «Оптимист» и «Луч». Есть комплект гидрокостюмов, спасательные жилеты. Уже есть два тренера, которые смогут обучать по две-три группы желающих. Летом заниматься здесь смогут и взрослые спортсмены, осталось соблюсти юридические формальности. До наступления тёплых дней ребятам предстоит теория: изучение приборов навигации, узлов, и физическая подготовка. Задача максимум – научить начинающих яхтсменов хорошо держаться на воде и выдерживать серьезные спортивные нагрузки. Каждый выход детей в море будут сопровождать две моторные лодки со спасателем и рулевым на борту.

Опытные спортсмены, которые прошли курс старой яхт-школы, несмотря на выход на пенсию с радостью согласились консультировать новичков и этом красивом виде спорта.