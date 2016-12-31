Вячеслав Шпорт: Хабаровский край должен стать ещё более динамичным

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. В тексте сообщения говорится:

«Дорогие земляки! Уходит в историю 2016 год. Он был сложным и важным. И мы многого добились в этом году.

Поддержка правительства Российской Федерации, реализация новых механизмов и проектов инвестиционной и социально-экономической политики, расширение связей со странами АТР позволили нам обеспечить стабильное социально-экономическое развитие края. Особое внимание социальной сфере позволило улучшить демографию, построить детские сады и школы, создать условия для занятий физической культурой и спортом.

Благодарю вас за активное участие в жизни региона. Только вместе мы можем добиться высоких целей, которые ставим перед собой.

Уверен, достигнутые результаты станут крепкой основой наших успехов в 2017 году! Ещё более комфортной и динамично развивающейся территорией должен стать Хабаровский край для всех, кто живёт, работает и планирует жить здесь, получив свой дальневосточный гектар.

В новом году исполнится 370 лет Охотску – первому русскому порту на побережье Тихого океана. 85-летие отметит Комсомольск-на-Амуре – город президентского внимания. Мы приложим все усилия и поручения президента страны выполним в срок! Потому что нас объединяет время, в котором мы живём. Нас объединяет любовь к родному краю!

От всего сердца желаю вам счастья и здоровья, удачи и твёрдости намерений! Пусть в каждом доме царят мир и любовь! Пусть крепнет и хорошеет нашим общим трудом Хабаровский край! С Новым, 2017 годом!».



