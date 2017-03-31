В Хабаровске собаководы боятся за жизни своих питомцев на прогулках

Участница чемпионата «Амурская метель», хаски по кличке Луша, чуть не погибла во время прогулки на пустыре около спортивного комплекса «Амур» в краевой столице. Хозяйка пострадавшей собаки в компании своих единомышленников и питомцев проводила тренировку по подготовке к новому ездовому сезону. В тот момент, когда псам дали передышку, Луша тут же нашла, чем подкрепиться — крысиным ядом, перемешанным с различными вкусностями: печеньем, колбасой, сухофруктами.

«Я заметила, что она что-то ест, когда подошла к ней, то увидела, что у неё вся пасть красная. Из пасти и с шерсти смыла это вещество — и сразу сели по машинам. Через 10 минут мы уже были в клинике. Было обильное слюноотделение, лапами чесала глаза и нос, жажда сильная была — я ей из бутылки давала воду. У меня всегда с собой вода для собак есть, так как во время тренировки собаке жарко и она пить хочет. Обильное питьё и оттянуло момент всасывания яда. Ввели большую дозу препаратов для детоксикации. Последствия наркоза остались. Отекли глаза и морда — ночью поехали опять в клинику, чтобы вкололи противоаллергическое. Сейчас ещё гноятся глаза. Благодяра тому, что быстро отреагировали, и получилось собаку спасти», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» горожанка Ирина Чуксина.

Сейчас состояние собаки стабилизировалось, однако явно заметны последствия отравления — вялость и быстрое утомление. Однако Ирина не питает больших надежд на счастливый исход. Необходимо ещё долгое лечение и множество обследований, чтобы убедиться, что серьёзных последствий яда удалось избежать. Хабаровчанка сообщила, что однажды она уже потеряла любимца, вероятнее всего, из-за его отравления. Предыдущий пёс погиб от разложения печени. Официальным диагнозом ветеринаров был гепатит.

Сейчас единомышленники — владельцы собак, и не только породистых — намерены довести дело отравления Луши до логического финала. Они хотят подать заявление в правоохранительные органы. За последние несколько недель по городу прокатилась волна собачьих смертей во время выгула, в основном — в местах, где нет бродячих животных.

«Те, кто с нами гулял, другие владельцы собак, остались и собрали в пакеты всю отраву, что увидели. Мы сейчас собираем больше фактов для того, чтобы написать коллективное заявление в полицию. Ходим по округе, смотрим, где разбросан яд, фиксируем эти места и собираем, чтобы больше никто не отравился. На следующий день после нашего случая погибли две собаки из нашей компании, их отравили в районе Второго Хабаровска. На «Ерофее» тоже погибли от отравления стафф и маламут. До нас погиб ещё маламут. Хозяин после прогулки ушёл на работу, а домой вернулся и обнаружил мёртвую собаку», — сообщила Ирина Чуксина.

Собаководы уверены, что разбросанная отрава — дело рук догхантеров, которые нацелены именно на домашних собак.