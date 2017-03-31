Энергетики "обрубили" сеть незаконно подключенным хабаровчанам

В дальневосточной столице специалисты «Хабаровской Горэлектросети» каждый день обходят население, чтобы выявить случаи незаконного подключения. Сейчас в городе «обрубили» сеть около 60 частных домов, киосков, павильонов и других объектов. Нерадивым жителям краевого центра выдают предписание об устранении нарушений, но если абоненты бездействуют, то их лишают ресурса.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, неучтённое потребление электроэнергии делится на несколько видов. Один из них — бездоговорный: человек подключен официально к сети, но не заключал договор на снабжение. Другой вид — самовольные подключения. Есть ещё один тип, при котором потреблённая энергия попросту не учитывается.

«При наличии счётчика абонент подключается мимо приборов учета. Идёт потребление сверх нормы. Всё это негативно отражается на сетях, фиксируются скачки напряжения на линиях, перегревы. Предприятие терпит колоссальные убытки. Отключения нарушителей — вынужденная мера», — рассказала и. о. начальника службы коммерческого учёта АО «Хабаровская Горэлектросеть» Елена Зотова.

В ходе объезда по Железнодорожному району города специалисты выявили все три вида неучтённого потребления электроэнергии. Так, дом на улице Выборгской официально подключен по одной фазе, но использует трёхфазную схему, так как обеспечивает ресурсом стоящие рядом пристройки — шиномонтаж и автомойку. В ресторане китайской кухни на той же улице обнаружили подключение в обход счётчика. В частном секторе на улице Горького хозяева дома, которые долго пользовались электричеством без договора, сослались на нехватку времени и другие причины, по которым не смогли составить и подписать документ.

«Во всех случаях абоненты, которые допустили нарушения, будут оплачивать безучётное, бездоговорное потребление электричества. Им придётся заплатить в разы больше, чем по нормативу. Такой расчет установлен для нарушителей. После оформления документов, установки автоматов и другой техники, а также опломбирования подключение будет законным», — отметила Елена Зотова.