Житель Хабаровска хочет поднять уровень литературы среди молодёжи

Житель дальневосточной столицы намерен привлечь в Хабаровск писателей из других регионов России, в том числе из столицы страны. Признанные авторы наладят общение с местными творцами, и это повысит качество их произведений. По словам инициатора проекта, местного студента Евгения Позднякова, в городе действует множество литературных объединений, но ни в одном из них нет сильной базы писателей, у которых можно было бы учиться.

«Юноши и девушки, начинающие свой литературный путь, не имеют возможности общения с членами Союза писателей России и авторами, издавшими не один десяток книг. Мы хотим восполнить этот пробел посредством привлечения «писателей-авторитетов» извне: наш проект «Шерлист Холст» ведёт активное сотрудничество со всероссийским поэтическим фестивалем «Мцыри», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» студент Тихоокеанского государственного университета Евгений Поздняков. — Мы уже провели видеомост с московскими поэтами, где наши участники смогли познакомиться с членами Союза писателей и задать им пару вопросов литературной направленности. Уже 26 апреля пройдёт лекция с современным фантастом Николаем Калиниченко об основах фентезийного жанра».

По его словам, в Хабаровске планируют провести Дальневосточный литературный фестиваль, на котором местных творцов будут судить московские члены жюри. На событии отберут одного сильного поэта, который отправится в столицу России, где представит ДФО на поэтическом фестивале «Мцыри». Именно там идеей создания подобной традиции в Хабаровске вдохновился Евгений Поздняков. Сейчас он готовит работу на региональный конкурс PR-проектов «Хрустальный апельсин», победа в котором поможет ему продвинуть свою инициативу в массы. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», через это состязание студенты добиваются конкретных предложений по реализации идей от компаний города и края.

«Главная цель нашего проекта — это улучшение качества литературных навыков у дальневосточной молодёжи через общение с профессиональными авторами из Центральной России. Мы хотим создать нечто вроде семинаров в литературном институте для хабаровчан. В любом деле необходим учитель: у каждого философа был свой наставник, а чем писатели не философы?» — решил автор проекта.

Евгений Поздняков к своим 18 годам имеет несколько весомых достижений в этой сфере. Так, он стал лауреатом премии губернатора Хабаровского края за особые достижения в культуре и искусстве, международного конкурса «Звезда Прометея», премии Дмитрия Лихачёва и других состязаний. Молодой автор уже выпустил четыре сборника своих рассказов.