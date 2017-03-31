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На "Амурских волнах" в Хабаровске погасят марки с портретом Халилова

На "Амурских волнах" в Хабаровске погасят марки с портретом Халилова
Церемония состоится в дни проведения фестиваля
26 минут назад
Культура | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Александр Янышев

В краевой столице в дни проведения международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» пройдёт церемония гашения уникальной марки — на ней будет изображён портрет основателя и художественного руководителя события Валерия Халилова.

«Сейчас ещё идёт утверждение идеи. Это уникальное мероприятие — мы сделаем марку, на которой будет размещён портрет Валерия Михайловича. Инициаторами подобного проекта стали организаторы фестиваля «Амурские волны», поэтому мы надеемся, что он будет как-то отображён на марке. Если что, мы сделаем конверты или открытки с символикой фестиваля», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор «Амурских волн» Олег Федосеев.

Чтобы воплотить идею в жизнь, инициаторам мероприятия пришлось получить разрешение у семьи Валерия Халилова, министерства обороны России и других структур. Сейчас всё зависит от Федеральной почтовой службы. Она должна в установленные сроки сделать марки, чтобы их погасили в Хабаровске во время проведения «Амурских волн».

Агентство сообщало, что в этом году фестиваль пройдёт с 25 мая по 2 июня. Выступить планируют коллективы из Монголии, Китая и Северной Кореи. Художественное руководство будут осуществлять начальник Военно-оркестровой службы Военных сил Российской федерации Тимофей Маякин и начальник Центрального военного оркестра министерства обороны Сергей Дурыгин.

Как писало РИА «Восток-Медиа», основатель «Амурских волн», начальник ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Валерий Халилов в декабре прошлого года погиб в авиакатастрофе. Самолёт с 92 пассажирами исчез с диспетчерских радаров через несколько минут после вылета из Адлера. Обломки воздушного судна нашли в полутора километрах от побережья моря в районе Сочи, на глубине от 50 до 70 метров. Власти Хабаровского края предложили назвать фестиваль в честь дирижёра.

 
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