В Хабаровске для работ на улице Промывочной подвинут забор детсада

Сегодня пятница, 31 марта 2017 года, 15:15
УМВД: в Хабаровском крае не хватает гражданской сознательности
УМВД: в Хабаровском крае не хватает гражданской сознательности
В Хабаровске до следующей зимы отремонтируют 29 километров дорог
В Хабаровске до следующей зимы отремонтируют 29 километров дорог
Жуткая авария унесла жизни двух приморцев
Жуткая авария унесла жизни двух приморцев
"Штурм" из Чика выиграл первенство России в Хабаровске
"Штурм" из Чика выиграл первенство России в Хабаровске
Никто не знает, откуда взялась нефть возле аварийного судна "Еруслан"
Никто не знает, откуда взялась нефть возле аварийного судна "Еруслан"
Регионы:


Популярное
вчера, 16:05
В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
сегодня, 11:45
Владивостокские кладбища закроют для посещений
вчера, 15:33
Во Владивостоке четырёх кураторов "синего кита" отправили на лечение
вчера, 19:18
Студенты и пенсионеры Приморья раскупают авиабилеты
вчера, 19:52
Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
сегодня, 09:12
УФАС назвало аффилированное с главой Владивостока предприятие
сегодня, 10:18
В Находке построят новую объездную дорогу
вчера, 17:55
Житель Владивостока угробил спортивный автомобиль в жёсткой аварии
вчера, 16:20
В Хабаровске началась продажа субсидированных авиабилетов в три города
сегодня, 11:08
В пригороде собралась самая длинная пробка Владивостока

Обсуждаемое
вчера, 19:52
8

Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
вчера, 19:18
5

Студенты и пенсионеры Приморья раскупают авиабилеты
вчера, 20:45
4

В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга
сегодня, 09:12
4

УФАС назвало аффилированное с главой Владивостока предприятие
вчера, 15:16
4

Александр Щербаков: коррупция может погрузить всю страну в хаос
вчера, 17:32
3

Жевательная резинка попала под следствие в Приморье
вчера, 17:55
3

Житель Владивостока угробил спортивный автомобиль в жёсткой аварии
сегодня, 10:18
3

В Находке построят новую объездную дорогу
вчера, 16:05
3

В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
вчера, 18:25
2

Подготовка к Vladivostok Boat Show идёт на всех парусах
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы 29.03.2017
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей 29.03.2017
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз 29.03.2017
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 624



Система Orphus

В Хабаровске для работ на улице Промывочной подвинут забор детсада

В Хабаровске для работ на улице Промывочной подвинут забор детсада
Этот и другие объекты стоят в границах красных линий и мешают дорожникам делать реконструкцию
15 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице начались подготовительные работы по реконструкции улиц Промывочной и Пропарочной. Ремонт магистралей мешают осуществить организации и физические лица, территории которых оказались в границах красных линий. Пока с собственниками участков не удастся наладить отношения, чтобы они «подвинулись», построить дорогу не получится.


 

«Надо это всё делать, иначе дороги тут не будет никогда. Она просто не будет служить. Мы выдержим расстояние категорийной двухполосной дороги, но надо железнодорожный путь привести в полный порядок. Каждый год её вот так латать — ну, это не дело», — объяснил мэр Хабаровска Александр Соколов во время объезда по объектам дорожного ремонта.

Красными линиями в муниципалитетах обозначаются участки общего пользования. На них возводят дороги, устанавливают опоры ЛЭП и проводят другие коммуникации. Спорная территория в районе Второго Хабаровска разошлась между разными собственниками ещё в 1980-1990 годы. Тогда участки раздали без учёта сспециальных отметок. Так, в этих границах появился и детский сад.


 

Как заявил заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по кадрам и социальным вопросам Валерий Тюленев, его ведомство обращалось в дошкольное учреждение по этому вопросу. Однако журналистам он признался , что понятия не имеет, что теперь делать с проблемным объектом.


 

Глава администрации Хабаровска отрезал: в границах красных линий ничего не должно быть, и неважно, кто их нарушил. Градоначальник поручил дорожникам готовить комплекс мероприятий, пообещав, в свою очередь, дать добро на снос деревьев, которые также мешают ремонту дороги.

«Это не единственная улица, где нарушены границы красных линий. Они утверждаются генеральным планом, который является законом в городе для всех структур: федеральных, региональных и муниципальных. И, конечно же, для юридических и физических лиц. И везде, где нарушены эти границы, они не позволяют построить дорогу по нормативам. И мы сегодня договаривались, что бизнес и физические лица, которые вдоль этих дорог заняли земельные участки в границах красных линий, чтобы вошли в проектные отмены. Иначе мы дорогу просто не сможем построить», — объяснил Александр Соколов.


 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», улица Пропарочная в этом году должна стать двухполосной по аналогии с Донской, при этом магистраль позволит водителям выезжать прямиком на проспект 60-летия Октября. От посёлка Горького до Второго Хабаровска можно будет добраться за десять минут.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru