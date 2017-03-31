УМВД: в Хабаровском крае не хватает гражданской сознательности

Чтобы своевременно выявлять случаи побоев в семье и привлекать «кухонных боксёров» к ответственности за издевательства над близкими людьми, представителям закона часто не хватает сведений от очевидцев — например, неравнодушных к проблеме соседей. Об этом сегодня, 31 марта, заявил начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Хабаровскому краю Артём Тимошенко. По его словам, граждане порой просто закрывают глаза на то, что происходит у них за стеной, вместо того, чтобы сообщать в правоохранительные органы.





Тимошенко выступил на пресс-конференции регионального управления МВД России, посвящённой вступлению в силу Федерального закона № 323 — этот нормативный акт внёс изменения в статью Уголовного кодекса «Побои», частично декриминализовав её. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что в январе 2017 года глава краевого ведомства Михаил Черников подробно объяснял, в чём суть нововведений. В частности, генерал-майор отмечал тогда, что стражи правопорядка в случае принятия законопроекта о декриминализации побоев рассчитывают на новый формат работы в рамках смежной статьи Уголовного кодекса — «Истязание». Артём Тимошенко, отвечая на вопрос корреспондента агентства, озвучил, что такой практики ещё нет.





«Работа в данном направлении проводится, но нужно учитывать, что состав преступления, которое квалифицируется статьёй «Истязание», весьма специфичный. Пока таких фактов выявлено не было, но работа ведётся, в том числе непосредственно с теми гражданами, которые систематически нарушают статью 116 «Побои», особенно в рамках семейно-бытовых отношений. Пока таких фактов, где можно сказать, что в конкретном случае было выявлено истязание –— то есть человеку принципиально, систематически, в течение долгого времени наносят побои и унижают, — нет. Наши сотрудники получили все необходимые юридические рекомендации по механизму выявления таких фактов, это часть программы профилактики более тяжких преступлений», — сообщил начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Хабаровскому краю.

Кроме этого, Тимошенко рассказал, что в связи с изменениями законодательства, которые касаются статьи «Побои», как никогда актуальной становится превентивная работа правоохранителей.





«В двух словах не объяснить, так как это целый комплекс мероприятий. Мы работаем с проблемными семьями, начиная с обычных звонков в дежурную часть, с сообщений о семейных скандалах и шуме. Участковый уполномоченный приходит и разбирается. Если усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, дальнейшие действия полиция осуществляет в соответствии с текущим законодательством, определяется состав преступления, его тяжесть, собирается доказательная база. Кроме того, участковый уполномоченный проводит обход административного участка, беседует с жильцами, собирает информацию и отрабатывает её, проблемные семьи оформляет на профилактический учёт», — поделился он.

В профилактической работе правоохранителей значительное время уделяется опросу очевидцев возможного преступления, в частности — соседей. На сегодняшний день эта ситуация остаётся проблемной. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что начальник управления МВД России по региону отмечал низкую гражданскую сознательность, а временами — безразличие хабаровчан к нарушениям закона, которые происходят в буквальном смысле у них за стеной. По словам Артёма Тимошенко, от этого едва ли не напрямую зависит качество работы полиции с проблемными семьями, которые находятся на профилактическом учёте.





«Такие факты, действительно, имеют место быть. Когда мы выступаем в средствах массовой информации, мы всегда об этом говорим. Мы призываем граждан к тому, чтобы они не закрывали глаза на то, что происходит рядом. Потому что сегодня это семейный скандал, который можно пресечь на стадии зарождения, а в дальнейшем это могут быть более тяжкие последствия. Я думаю, что проблема связана с менталитетом русского человека. В Европе с этой ситуацией немного проще: там обращение в полицию с такой информацией никоим образом не считается зазорным, в отличие от того, как это происходит в нашей стране. Я надеюсь, что в дальнейшем ситуация у нас как-то переломится. Чем больше к нам будет поступать информации, тем лучше мы будем её отрабатывать, контролировать латентную (скрытую — прим. ред.) преступность. Активная гражданская позиция жителей Хабаровского края будет способствовать успеху в нашей работе», — подчеркнул Тимошенко.