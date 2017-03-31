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Хабаровский "СКА-Нефтяник" понёс первые потери

Хабаровский "СКА-Нефтяник" понёс первые потери
За "армейцев" больше не будут выступать пять игроков
9 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Илья Андреев

Хабаровский хоккейный клуб «СКА-Нефтяник» расторг контракт с пятью игроками. Состав «армейской» дружины покинули защитник Николай Мельников, полузащитники Денис Корев и Антон Шевцов, а так нападающий Кирилл Петровский. Помимо этого, за «кабанов» больше не будет выступать шведский легионер Эрик Сэфстрём: он принял решение вернуться домой.

Несмотря на значительные потери, команда сохранила основу игроков — новые контракты подписали Василий Грановский, Александр Антипов, Денис Потёмин, Валерий Ивкин, Алексей Чижов, Александр Ким и Павел Рязанцев.

Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», продолжат выступление за команду и её главные лидеры: двухлетний контракт с «армейцами» подписал лучший бомбардир прошедшего чемпионата страны — нападающий Артём Бондаренко. Ещё как минимум на год остаётся полузащитник Максим Ишкельдин, а его коллега по амплуа Юрий Шардаков подписал трёхлетний контракт.

Останется ли в составе «армейцев» другой шведский легионер Кристоффер Фагерстрём, пока неизвестно. РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» писало, что Михаил Юрьев был недоволен его игрой после Нового года.

Агентство также сообщало, что «армейцы» впервые за 70-летнюю историю клуба стали чемпионами. В нынешнем сезоне подопечные Михаила Юрьева были безоговорочными лидерами и проиграли лишь один матч по ходу «регулярки». В плей-офф «кабаны» также прошли без поражений и в финале со счётом 6:2 обыграли иркутскую «Байкал-Энергию». После церемонии награждения игроки «СКА-Нефтяника» расцеловали кубок и не скрывали эмоций перед полными трибунами и соперниками. Позже хоккеисты и наставник команды поблагодарили болельщиков за колоссальную поддержку.

 
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