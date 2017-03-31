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Мэр Хабаровска поручил дорожникам не делать ремонт в часы пик

Мэр Хабаровска поручил дорожникам не делать ремонт в часы пик
Справляться с основными зимними "сюрпризами" будут около трёх недель
20 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

На дорогах дальневосточной столицы начался ямочный ремонт, который, по словам мэра города Александра Соколова, продлится столько, сколько понадобится для устранения всех огрех. Сейчас специалисты ликвидируют углубления, выбоины и трещины, которые обнажились после схода снежного наката и наледи. Справиться с основным объёмом зимних накоплений ремонтники должны примерно в течение трёх недель. Сегодня, 31 марта, работы ведутся на улицах Шевченко, Серышева, Воронежская, Тихоокеанская (район 10-й больницы), 65-летия Победы, а также на нескольких участках Волочаевской.


 

«Денег на эти работы никогда не хватает, сколько бы ни выделили. Потому что, вообще-то, норматив на содержание и ремонт для такого города, как Хабаровск, по расчётам, в пределах пяти миллиардов рублей. У нас ежегодно бывает чуть более миллиарда. Но в этот год будет сделано больше, чем обычно, примерно в 2-2,5 раза, — заверил мэр Хабаровска Александр Соколов. — Потому что появилась возможность, выделены средства из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина на развитие агломерации. Общий объём средств у нас на ремонт будет 440 миллионов рублей, где-то так. Из них 125 миллионов рублей — средства бюджета города. Это примерно, в среднем, так же, как всегда».


 

 

По информации главы администрации города, с начала выполнения ямочного ремонта в этом сезоне дорожники сделали уже больше шести тысяч квадратных метров. На магистралях краевого центра работают 15 механизированных звеньев, 1532 единицы техники, комплексы «Роско», а также бригады, которые вручную заливают трещины и небольшие ямки.


 

 

«Обращаясь к хабаровчанам, прошу понимать, что эта работа — сезонная, она была и будет всегда. И, конечно, чем быстрее и более организованно мы её проведём, тем легче будет организовано движение в городе Хабаровске. В часы пик работ проводиться не будет. Поручил, чтобы комплексы, которые работали на улицах, уходили в стороны, не мешая движению. Поставлена задача максимально возможно работать, в том числе, в тёмное время суток — там, где это позволяют в жилых массивах, до 23 часов».

 
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