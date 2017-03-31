Сотрудник хабаровской мойки разбил автомобиль клиента

В краевой столице 19-летний юноша угодил в ДТП на угнанной с территории автомойки машине. Злоумышленник работал в автомобильном комплексе, куда владелец микроавтобуса обратился, чтобы ему почистили салон иномарки. Молодой человек взял чужое транспортное средство и отправился на нём за алкоголем.

Клиент автомойки решил сделать комплексную чистку своего транспортного средства после зимы. Сотрудники предприятия, расположенного в Железнодорожном районе Хабаровска, объяснили, что процедура эта не быстрая, поэтому придётся оставить машину на ночь, при этом обязательно нужно предоставить ключи от замка зажигания. Один из мойщиков решил воспользоваться случаем и покататься на чужой машине по улицам ночного города, а заодно и прикупить пару бутылочек горячительных напитков. Во время движения молодой человек не справился с управлением и попал ДТП. Его по подозрению в угоне задержали сотрудники полиции.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, ранее 19-летний фигурант уже был судим за кражу. Свой поступок он объяснил алкогольным опьянением. Угнанный автомобиль стоимостью порядка 400 тысяч рублей стражи правопорядка вернули владельцу.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о подобных случаях. Так, 14 марта 2017 года в дальневосточной столице полицейские задержали 16-летнего сотрудника мойки. Молодой человек не удержался и похитил иномарку клиента, но из-за того, что был в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и попал в аварию.

А в ночь на 2 февраля 2015 года сотрудники полиции после непродолжительной погони задержали угонщика. За рулём инспекторы обнаружили молодого человека. Причина, по которой он не остановился перед стражами дорог, оказалась очевидной: он был пьян и не имел водительского удостоверения. Выяснилось также, что машина ему не принадлежит. Несмотря на поздний час, полицейские связались с хозяйкой «Тойоты». Женщина заявила, что, скорее всего, её машину угнали, поскольку на ночь она оставила её в автомоечном комплексе.