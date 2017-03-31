Хабаровский край подружится с Лапландией и Гренландией

В Архангельске прошла встреча губернаторов Северного форума. На ней глава Хабаровского края сообщил, что регион подаст заявку на вступление в эту международную организацию. Сейчас она объединяет разные территории: Лапландию, Тромс, Гренландию, штат Аляска.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выступая на встрече, отметил, что в регионе не понаслышке знают о проблемах северных территорий: 41 процент площади региона относится к районам Крайнего Севера, а ещё 46 процентов — это приравненные к ним местности.

«Мы субсидируем авиаперевозки в отдалённые населённые пункты, строим дороги, поддерживаем коренные малочисленные народы Севера и, конечно, тесно сотрудничаем с арктическими регионами, например с Республикой Саха (Якутия). Наши практики в управлении северными районами могут быть полезны, но и нам тоже есть чему поучиться у коллег. Поэтому в ближайшее время Хабаровский край подаст заявку на вступление в Северный форум», — заявил Вячеслав Шпорт.

Члены Северного форума совместно реализовывают проекты в сфере транспортных коммуникаций и инвестиций, поддерживают коренные малочисленные народы. Организацию учредили в начале 90-х годов прошлого века для неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций. Сейчас она объединяет десять субъектов России, а также регионы Исландии, США, Республики Корея, Финляндии.

«Мы стремимся к сотрудничеству и изучаем опыт разных территорий — Северной Америки, Скандинавии, а также приветствуем интерес к Северному форуму со стороны российских регионов и зарубежных стран, которые не находятся в зоне арктического Севера, но имеют территории с особым режимом природопользования. Они заинтересованы в развитии Северного морского пути как международной глобальной транспортной коммуникации», — отметил председатель Северного форума Виктор Толоконский.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, по итогам встречи участники приняли совместную декларацию, в которой отметили, что нужно объединять усилия по развитию международного и межрегионального сотрудничества в интересах народов, населяющих северные регионы.