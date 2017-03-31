Постояльцы хабаровского интерната занялись зеленью

В Железнодорожном районе краевой столицы при доме-интернате для престарелых и инвалидов возвели теплицу. Зелень, овощи и ягоды собственного «производства» для стариков как отдушина — и на тарелке, и в качестве трудотерапии. Сотрудники учреждения говорят, что на 500 постояльцев закупать свежие овощи очень накладно, поэтому и приняли решение построить такой объект. Пенсионеры уже собрали первый урожай — зелёный лук. На соседней грядке проклюнулись посевы баклажана и перца.

Теплицу возвели за два месяца и оснастили современным оборудованием. На общей площади в 150 квадратных метров уже растут пять тысяч саженцев не только съедобных культур, но и декоративных. В теплице выращивают цветы для озеленения территории интерната. Клумбы украсят сальвии, цинии, петуньи, виолы и карликовые георгины. Большое количество саженцев позволяет разместить двухуровневая планировка парника. Часть выращенной продукции пойдет на продажу.

«Мы рассчитываем не только окупить теплицу, планируем, что в этом году она даст интернату дополнительный доход», — рассказал корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» директор Хабаровского дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 Виктор Казаков.

Высокую урожайность обеспечивают за счёт оснащения теплицы современным оборудованием — импортные грунт и семена, петербургские фито-лампы, тепловые источники родом из Челябинска, кассетная система полива очищенной водой. Также в доме-интернате обустроили место для трудотерапии постояльцев. Общая стоимость постройки обошлась почти в 600 тысяч рублей. В планах руководства интерната разнообразить ассортимент — высадить клубнику, арбузы, помидоры, выделить уголок под оранжерею.