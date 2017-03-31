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В Хабаровском крае устроят "Рыбацкий биатлон"

В Хабаровском крае устроят "Рыбацкий биатлон"
Состязания пройдут в рамках международного фестиваля в Николаевском районе
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Международный фестиваль «Народная рыбалка на Амуре» пройдёт в Хабаровском крае 8 апреля. Любители подлёдного лова соберутся в районе площадки ООО «Восточный рыбокомбинат» в посёлке Чныррах Николаевского района.

Состязания начнутся в 12:00. Конкуренцию местным рыбакам составят гости из разных районов края, а также из Алтая и Якутии. В этом году праздник впервые приобрёл статус международного — своё участие подтвердила команда из Китая. Всего в Николаевский район съедутся до 200 любителей подлёдной рыбалки.

«Фестиваль «Народная рыбалка на Амуре» проходит в крае уже шестой раз. Помимо основного соревнования, в программе предусмотрены игры, конкурсы, театрализованное представление и впервые в нашем регионе — «Рыбацкий биатлон». Кроме того, гостей праздника бесплатно угостят солдатской кашей, горячим чаем и жареной корюшкой. Для этих целей местный комбинат заготовил почти тонну рыбы», — рассказала и. о. начальника отдела администрации Николаевского муниципального района Наталья Сахабиева.

По итогам соревнований конкурсная комиссия выявит лучших среди городских и сельских поселений, организаций и учреждений, семейных команд, победителей в индивидуальных состязаниях. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в дополнение к ним жюри наградит отличившихся во внешнем оформлении своей команды, поймавшего самую большую корюшку, а также мастера быстрого бурения лунки. Отдельных призов удостоятся лучшие рыболовы среди женщин и детей.

Это не единственное подобное событие, которое проводят в регионе. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в Советской Гавани проходит фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка». В этом году участие в нём приняли 29 команд, победу одержали местные рыбаки. 

 
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