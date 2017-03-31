В Чегдомыне на задержку зарплаты обратили внимание следователи

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края следователи проверяют информацию о том, что в Чегдомыне строителям не платят деньги. Правоохранители отреагировали на сообщения в региональных СМИ и уже помогли одному сотруднику получить свою зарплату.

В средствах массовой информации появились данные о том, что строителям жилого комплекса «Шахтёр», который возводится в посёлке, не отдают их деньги. Стражи порядка незамедлительно организовали проверку. Руководитель следственного отдела по Верхнебуреинскому району пригласил директора ООО «Базальт» и его работника, который и сообщил о задержке заработной платы. С ними провели разъяснительную беседу, и руководитель предприятия рассчитался со своим работником. Мужчина, получив долгожданные деньги, отправился домой. Информация о невыплатах остальным работникам предприятия в ходе проверки не подтвердилась.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, в посёлке проверют ещё одну организацию по факту невыплаты зарплаты. Уже установлено, что ООО «Добрый дом» находится в дальневосточной столице.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в посёлке Чегдомын жилой комплекс «Шатхёр» возводят на деньги компании «Ургалуголь». Это несколько домов на 168 квартир. По данным пресс-службы краевого правительства, будущие новосёлы смогут приобрести жильё на льготных условиях в рамках краевых программ.