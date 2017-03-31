Рабочая неделя в Хабаровске завершится солнечно

В краевой столице сегодня, 31 марта, преимущественно ясная погода. В течение всего дня возможна незначительная облачность. По прогнозам специалистов Дальневосточного УГМС, осадков не ожидается.

Температура воздуха в утренние часы составит −5...−3 градуса по Цельсию. После обеда в Хабаровске потеплеет до +7...+9 градусов. Синоптики предполагают, что к выходным столбик термометра перешагнёт отметку в +10.

В дальневосточной столице вновь изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с юго-западной стороны со скоростью 4-9 метров в секунду.