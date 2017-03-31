Хабаровчане одними из первых отметят День бэкапа

Сегодня пятница, 31 марта 2017 года, 08:49
В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга
В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга
Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
Картина дня в Хабаровском крае: магазин "самолётов", пикет и клубника
Картина дня в Хабаровском крае: магазин "самолётов", пикет и клубника
Жевательная резинка попала под следствие в Приморье
Жевательная резинка попала под следствие в Приморье
В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
Регионы:


Популярное
вчера, 12:16
Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве
вчера, 16:05
В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
вчера, 09:05
Приморский океанариум попросил повременить с посещением
вчера, 15:33
Во Владивостоке четырёх кураторов "синего кита" отправили на лечение
вчера, 19:52
Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
вчера, 19:18
Студенты и пенсионеры Приморья раскупают авиабилеты
вчера, 12:00
Хабаровчане требуют отставки нескольких чиновников правительства края
вчера, 11:27
За работу в цирке Владивостока готовы заплатить почти 19 миллионов
вчера, 17:55
Житель Владивостока угробил спортивный автомобиль в жёсткой аварии
вчера, 11:46
"Лучу-Энергии" удалось найти новых спонсоров

Обсуждаемое
вчера, 12:16
105

Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве
вчера, 19:52
4

Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
вчера, 20:45
4

В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга
вчера, 15:16
4

Александр Щербаков: коррупция может погрузить всю страну в хаос
вчера, 17:32
3

Жевательная резинка попала под следствие в Приморье
вчера, 17:55
3

Житель Владивостока угробил спортивный автомобиль в жёсткой аварии
вчера, 19:18
3

Студенты и пенсионеры Приморья раскупают авиабилеты
вчера, 16:05
3

В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
вчера, 18:25
2

Подготовка к Vladivostok Boat Show идёт на всех парусах
вчера, 13:57
2

Приморец зарабатывал на продаже несуществующих автозапчастей
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы 29.03.2017
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей 29.03.2017
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз 29.03.2017
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 603



Система Orphus

Хабаровчане одними из первых отметят День бэкапа

Хабаровчане одними из первых отметят День бэкапа
Сегодня весь мир делает резервное копирование данных
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Ежегодно 31 марта вся планета отмечает День резервного копирования. Он призван привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения сохранения информации. Этот праздник учредили по инициативе пользователей сайта социальных новостей «Реддит».

31 марта выбрано неслучайно — в компьютерной среде известны случаи потери информации 1 апреля, существует даже целая группа первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день. Результат их нещадного действия —  сбой в работе системы или потеря файлов.

Сегодня существует множество различных подходов, средств и программ, обеспечивающих грамотную систему резервного копирования. Отметить сегодняшний праздник можно простым способом — создать резервную копию своих данных с компьютера и сохранить её на надёжном ресурсе.


 

Также сегодня исполняется 51 год с момента запуска первого искусственного спутника Луны. В этот день в 1966 году советские специалисты отправили с космодрома Байконур ракету-носитель «Молния-М», которая вывела на траекторию полёта к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-10». Спутники работал в течение 56 суток, за это время совершил 460 оборотов вокруг Луны и провёл 219 сеансов радиосвязи с Землей. Также аппарат получил данные о химическом составе и радиоактивности поверхностных пород Луны. 30 мая 1966 года автоматическая межпланетная станция упала на поверхность спутника Земли. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru