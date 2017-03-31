Новый вид кровососов нашли в Хабаровском крае

В урочище реки Ханкука научные сотрудники Комсомольского заповедника обнаружили новый для Хабаровского края вид насекомого — зимнего бескрылого комара из семейства болотниц. Этот вид встречается на территории России от Якутии и Магадана до Приморского края и Кореи. Однако находка внесёт коррективы в описание ореола обитания комара. Скорее всего, научные публикации придётся поправить и добавить в список мест распространения новый регион.

«Как правило, комары рода Chionea встречаются в холодный период года и не достигают высокой численности. На снег, по-видимому, выходят лишь отдельные мигрирующие особи, активность которых обусловлена в основном поиском партнёров для размножения. В зимний период комары не питаются, поэтому у взрослых особей ротовой аппарат совершенно не приспособлен для добывания пищи. Будучи личинкой, питается разложившимися растительными отходами. Типичными местообитаниями для них являются различные водоёмы в пойменных лесах, влажные пещеры; личинки селятся внутри трухлявых пней и полусгнивших деревьев», — сообщает пресс-служба филиала Комсомольский ФГБУ «Заповедное Приамурье».

На Дальнем Востоке зимой можно встретить несколько видов членистоногих, разрушающих стереотипы людей: мухи скорпионницы, зимние комары, комары-звонцы, толкунчики, ногохвостоки, веснянки спокойно существуют в суровом климате Хабаровского края. Осенью в телах таких насекомых начинает скапливаться глицерин, который выталкивает большую часть жидкости из клеток в межклеточное пространство, замерзая, она не приносит вред организму. Насекомые, оставаясь активными, могут выживать даже при –30 градусов по Цельсию. Кроме того, в организме многих членистоногих вырабатываются специальные белки, которые адсорбируются мельчайшими кристалликами льда и практически не дают им расти.