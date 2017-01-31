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"Наш выбор 27" напечатали на упаковках продуктов из Хабаровского края

"Наш выбор 27" напечатали на упаковках продуктов из Хабаровского края
Наносить местный знак качества теперь могут 37 предприятий региона
19 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Производители продуктов питания в Хабаровском крае активно включились в участие в проекте «Наш выбор 27». Предприятия, получившие право использовать знак качества, начали выпускать упаковку с «самолётом» и продавать первые партии брендированных товаров. К концу февраля они планируют расширить ассортимент.

«Пока разрабатывался дизайн, предприятия организовали маркировку своих товаров с помощью специальных стикеров и наклеек. Первая такая продукция в крае появилась в декабре. Помимо этого, производители начали самостоятельно изготавливать рекламные материалы и распространять их в торговых сетях», — рассказала руководитель краевого проекта Екатерина Чабан.

По информации пресс-службы регионального правительства,  право использовать логотип получили 37 предприятий. Помимо комбината детского питания «Молочный край», птицефабрики «Комсомольская», племптицезавода «Хабаровский», компаний «ДВ-Ареал», «Мясное дело», «Мерилен» и «Мостовик плюс», «самолёт» на продукции размещают такие крупные предприятия, как «Джей Джи Си Эвергрин», АО «Хорское», ликёро-водочный завод «Хабаровский».

Реализацию народного проекта под личный контроль взял первый заместитель председателя правительства края — руководителя аппарата губернатора Аркадий Мкртычев. По его словам, поддержка местных производителей является государственной задачей.

«Все присутствующие должны понимать важность этого направления для развития края, обеспечения продовольственной безопасности. И здесь нас не устраивает позиция торговых сетей, с которыми мы будем собираться отдельно и серьёзно разговаривать. Продукция наших производителей выигрывает по многим позициям у конкурентов. Задача краевого проекта — рассказать об этом нашим жителям, продемонстрировать её преимущества», — подчеркнул Аркадий Мкртычев.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что за реализацией проекта следят народные контролёры, в их числе — активные граждане, местные депутаты. Они сверяют цены, а также оперативно докладывают о нарушениях. Многие из них отмечают, что брендированные отделы с местной продукцией появились не везде.

Агентство также сообщало, что проект Хабаровского края «Наш выбор 27» положительно оценила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая познакомилась с ним в рамках дискуссионной площадки «Качество государства». Мероприятие состоялось в Москве 21 января, во время XVI съезда «Единой России». Яровая отметила, что «это успешный опыт, которым регионы обязательно должны делиться».

 
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