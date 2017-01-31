Внедорожник без хозяина провалился под лёд в Хабаровском крае

Сегодня вторник, 31 января 2017 года, 17:36
Среднюю зарплату хабаровчан планируют повысить до 128 тысяч рублей
Среднюю зарплату хабаровчан планируют повысить до 128 тысяч рублей
У берегов Владивостока загорелось "судно-призрак"
У берегов Владивостока загорелось "судно-призрак"
Эксперт: инвесторы не видят смысла покупать отель Hyatt в Приморье
Эксперт: инвесторы не видят смысла покупать отель Hyatt в Приморье
В Хабаровске такси "Везёт" отказало в работе водителю-легалу
В Хабаровске такси "Везёт" отказало в работе водителю-легалу
Среда обитания: "большая чистка" на хабаровском водозаборе
Среда обитания: "большая чистка" на хабаровском водозаборе
Регионы:


Популярное
вчера, 18:10
Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
сегодня, 14:19
"Депутатская" стройка во Владивостоке превратилась в грязный пустырь
сегодня, 07:05
Часть Владивостока сегодня останется без света
вчера, 18:01
Во Владивостоке наказали корейскую "Шиллу"
сегодня, 13:57
Приморских пенсионеров весной ждёт денежный сюрприз от губернатора
сегодня, 12:07
Во Владивостоке женское ДТП привело к больничной койке
сегодня, 15:08
Приморские власти "завернули" радужное шествие во Владивостоке
вчера, 20:34
В Приморье будут судить аукционных мошенников
вчера, 18:40
В торговых точках Хабаровского края продолжат искать "Боярышник"
сегодня, 08:35
Приморцам обещают волны тепла и холода

Обсуждаемое
сегодня, 15:08
8

Приморские власти "завернули" радужное шествие во Владивостоке
вчера, 18:10
6

Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
сегодня, 14:19
4

"Депутатская" стройка во Владивостоке превратилась в грязный пустырь
сегодня, 11:17
3

Шамора стала одним из самых популярных курортов России у иностранцев
час назад
2

Среднюю зарплату хабаровчан планируют повысить до 128 тысяч рублей
сегодня, 08:51
1

Глава МЧС России вновь посетит Приморье
сегодня, 10:11
1

Лучшим рыбаком Артёма оказалась женщина
сегодня, 12:02
1

Пожарные несколько часов боролись с крупным пожаром в Уссурийске
сегодня, 14:15
1

Хабаровскому краю выделят деньги на рабочую силу
сегодня, 13:57
1

Приморских пенсионеров весной ждёт денежный сюрприз от губернатора
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень сегодня, 12:24
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева вчера, 16:21
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока вчера, 09:40
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 883



Система Orphus

Внедорожник без хозяина провалился под лёд в Хабаровском крае

Внедорожник без хозяина провалился под лёд в Хабаровском крае
Джип вмёрз в заповедное озеро и загрязнил его
только что
Происшествия | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: филиал Комсомольский ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В Ольджиканском заказнике, который находится под охраной заповедника «Комсомольский», обнаружили внедорожник Mitsubishi Pajero Mini, провалившийся под лёд озера Чукчагирское. Автомобиль обнаружили госинспекторы резервата во время очередного рейда по территории.  

По словам сотрудников заказника, людей рядом с машиной не было. Судя по тому, что внедорожник вмёрз в озеро, он пролежал там несколько дней. Водитель, видимо, нашёл самое тонкое место на водоёме и попал в ловушку.

«Госинспекторы зафиксировали нарушение и факт загрязнения озера — машинное масло вылилось в воду. Извлекать автомобиль из водоёма, вероятнее всего, будут сотрудники полиции. Материалы, которые зафиксировали факт нарушения границ заказника и загрязнения озера, инспекторы направили в полицию района имени Полины Осипенко», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист по связям с общественностью Комсомольского заповедника Александра Степанова.

Сотрудникам полиции предстоит найти владельцев автомобиля. Им грозит наказание за нарушение режима заказника и за причинение ущерба окружающей среде.

Это не первый подобный инцидент, произошедший в Хабаровском крае нынешней зимой. Агентство писало, что в ноябре в Амурском районе под лёд провалился автомобиль, погибли двое пассажиров, водитель смог спастись.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru