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Житель Совгавани после застолья попал в ДТП на угнанном авто

Житель Совгавани после застолья попал в ДТП на угнанном авто
Ему придётся провести в колонии строгого режима почти три года
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Советской Гавани перед судом предстал местный житель, который в состоянии опьянения угнал чужой автомобиль. Мужчина отправился в магазин, но не доехал до пункта назначения и попал в аварию.

Установлено, что в октябре 2016 года подсудимый, находясь в неадекватном состоянии, угнал транспортное средство, на котором работал его родственник. На чужой машине злоумышленник поехал в магазин, но по дороге совершил дорожно-транспортное происшествие. Его задержали сотрудники ГИБДД, которые выявили у нарушителя признаки опьянения.

Подсудимый не в первый раз угнал чужой автомобиль — раньше его уже два раза судили за подобные преступления. Суд признал мужчину виновным в угоне, а также в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Ему назначили наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, отбывать свой срок злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима. Ему также нельзя будет три года управлять транспортными средствами.

Похожий случай произошёл в дальневосточной столице. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», местный житель угнал автомобиль у своего отца и попал в ДТП. Позже выяснилось, что молодой человек управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Виновник аварии отправился не в спецприёмник, а на больничную койку — с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой.

 
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