Среднюю зарплату хабаровчан планируют повысить до 128 тысяч рублей

Депутаты городской Думы Хабаровска утвердили стратегию развития дальневосточной столицы до 2030 года. Документ пришёл на смену стратегическому плану, который «заглядывал» только в 2020-й — в мэрии уточнили цели и перечислили задачи, которые нужно решить для их достижения.

Обновлённую стратегию на заседании Думы представил начальник управления экономического развития Александр Анисимов. Чиновник перечислил основные достижения, которые городские власти и жители могут записать на свой счёт к настоящему моменту, а также продемонстрировал подробную презентацию «на будущее».

Согласно плану, к 2030 году население Хабаровска переберётся за отметку в 700 тысяч человек, прирастая естественным путём на 2 % в год, а миграционным — на 8,5 %. В мэрии надеются сдержать на низком уровне безработицу, повысить производительность труда, а, как следствие, и благосостояние самих тружеников. Средний месячный заработок через 13 лет, по стратегическим прогнозам, составит около 128 тысяч рублей, средняя пенсия — более 32 тысяч. Александр Анисимов упомянул об улучшении инвестиционного климата, наращивании темпов ввода жилья и создании наиболее благоприятных условий для бизнеса. При этом власти рассчитывают не только на собственные силы, но и на активное участие хабаровчан в развитии городского округа.





«Принято решение о разработке пилотного проекта, позволяющего апробировать технологию участия граждан и их объединений в стратегическом планировании на уровне города. Проект стратегии до 2030 года прошёл несколько этапов общественного обсуждения — оно завершилось социологическим опросом, по итогам которого 96 % участников положительно оценили цели и задачи, которые ставит перед собой местное самоуправление», — сказал начальник управления.

В документе перечислено более 480 мероприятий, которые администрация дальневосточной столицы будет воплощать в жизнь в ближайшие годы. При этом городские власти намерены разработать отдельные планы развития для каждой из важнейших сфер жизни Хабаровска.