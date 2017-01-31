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Школьники отправят солдатам Хабаровского района канцтовары и сладости

Школьники отправят солдатам Хабаровского района канцтовары и сладости
В муниципальном образовании запустили патриотическую акцию
15 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском районе стартовала акция «Посылка солдату», в рамках которой школьники и их родители уже несколько лет подряд собирают подарки к 23 февраля для военнослужащих. Им можно передать предметы личной гигиены, канцелярские принадлежности и продукты питания, в том числе долго хранящиеся сладости.

«Чаще всего школьники приносят для солдат канцелярские товары, подарки, сделанные своими руками в кружках, и консервы, которые долго не портятся — сгущённое молоко, тушёнку и так далее. Но самыми востребованными в армии, конечно, остаются сладости — конфеты, пряники», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» пресс-секретарь администрации Хабаровского района Анастасия Нетребина.

По её словам, пункты приёма подарков для военнослужащих открыты во всех школах муниципального образования. За время своего существования акция уже стала традиционной.

«Детям объясняют, для чего всё это нужно — что военная служба трудна, что солдаты зачастую проходят её вдали от дома, от своих близких, что им будет приятно внимание, которое окажут им дети. Поэтому ребята активно принимают участие в акции», — объяснила Анастасия Нетребина.

В образовательном учреждении пишут, где собраны подарки, и отправляют в воинские части. «Посылки солдату» доставят адресатам ко Дню защитника Отечества.

 
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