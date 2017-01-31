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Хабаровчан ждёт морозная неделя

Хабаровчан ждёт морозная неделя
Небольшие осадки и потепление возможны лишь в выходные
14 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Жителей дальневосточной столицы ждёт морозная неделя. В выходные в городе может пройти небольшой снег, который принесёт с собой потепление, но синоптики отмечают, что циклон может и не задеть Хабаровск.

«На всей территории региона существенных осадков не будет. Ветер будет слабый, юго-западного направления, 5-10 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах −30…−25 градусов до 4 февраля, а после температура поднимется до −15…−20 градусов. Днём воздух прогреется до −10…−5. До прихода более тёплых воздушных масс термометры покажут −15…−10 градусов», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Во время прохождения циклона температура воздуха поднимется выше нормы, однако с 7 февраля начнёт возвращаться к прежним показателям: −25...−20 градусов ночью и −13…−8 градусов днём. Несмотря на это, температурный фон всё равно будет выше нормы. При этом сильного ветра синоптики не прогнозируют.

«По предварительному прогнозу, февраль ожидается в пределах нормы по температурному режиму: −14…−12 градусов. Осадков ожидаем около нормы и меньше — от 10 до 15 миллиметров. Сильных циклонов не прогнозируем. Это переходный месяц, он ближе к весенним процессам, поэтому всплески тепла — нормальное явление для февраля», — отметила Галина Брынцева.

 
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