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Среда обитания: "большая чистка" на хабаровском водозаборе

Среда обитания: "большая чистка" на хабаровском водозаборе
Два водолаза, девять метров под водой и сорок однотонных кассет с щебнем
15 минут назад
Фотоблог | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

На льду Амура недалеко от центральной набережной сотрудники хабаровского «Водоканала» завершают очистку главного городского водозабора. Коряги, ветви деревьев, мусор и мелкие рыбки — сорок специальных фильтров не дают всему этому забить систему, иначе город бы остался без воды. С технологией познакомился фотокорреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».


 

 

Несколько лет назад из-за изменения русла Амура у «Водоканала» были проблемы с заносом песком и заиливанием в районе водозабора. Тогда для его защиты в компании решили построить вокруг сооружения защитную дамбу из бутового камня. Проектировали её в Санкт-Петербурге: специалистам пришлось моделировать все возможные изменения в поведении Амура.


 

 

«За год оголовки водозабора всё равно засоряются, уменьшается его пропускная способность, поэтому каждую зиму мы приходим сюда и начинаем работать. Амур переносит миллионы тонн песка, ила, коряг, топляков, различного мусора. Всё это притягивается к кассетам», — поделился начальник экспедиционного отряда подводно-технических работ Николай Попов.


 

 

Одновременно над очисткой металлических кассет, наполненных щебнем, трудятся два водолаза — остальные сотрудники держат с ними связь сверху. Раньше все сорок конструкций, каждая из которых весит около одной тонны, приходилось поднимать на поверхность. В последние два года эта операция проходит прямо подо льдом: кассеты чистят под большим напором воды из специального шланга.


 

 

«Мы раньше поднимали кассеты, наверху их отмывали, но для этого приходилось отвозить их на водонасосную станцию. Там на промывку уходили большие затраты горячей воды, кассеты успевали обмерзать на морозе. Потом попробовали подводную технологию, она хорошо себя показала», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник цеха «Водоснабжение» МУП «Водоканал» Олег Раскин.


 

 

Один из водолазов, которыми руководит Николай Попов, — его сын Антон. Второй подводный труженик — Александр Демяновский, который занимается зимней чисткой водозабора последние пять лет. Этому процессу он сначала учился на поверхности и с того времени работа под амурским льдом ему не надоела.


 

 

На очистку одной кассеты под водой уходит около 1,5-2 часов. Для этого её нужно демонтировать из оголовка, промыть и установить обратно. Работа идёт при температуре воды около 0 °С, однако, как признаются водолазы, в снаряжении становится даже жарко, когда активно в нём двигаешься. Спуск в воду и подъём специалисты совершают из тёплого вагончика, в котором и облачаются в 85-килограммовый «скафандр».


 

 

«Водолазам легче работать при большом уровне воды в Амуре, как нынешней зимой — 8-9 метров. Потому что при малых уровнях лёд «садится» на защитную дамбу и поступление воды к оголовкам затруднено», — уточнил Олег Раскин.


 

 

Если техническое состояние кассеты кажется уже неудовлетворительным, то её поднимают наверх. Там специалисты «Водоканала» проводят оценку конструкции, степень износа металла и при необходимости заменяют её на новую. Как правило, срок службы одной кассеты — около 10 лет.


 

 

Основная функция кассет — защищать водозабор от сора и рыбы, различных взвесей и песка. Для этого используют обыкновенный щебень.


 

 

Оголовки хабаровского водозабора функционируют с 90-х годов прошлого века. Последнее обновление кассет водолазы производили 2-3 года назад.

 
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