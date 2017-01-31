В Хабаровске такси "Везёт" отказало в работе водителю-легалу

В дальневосточной столице служба заказа такси «Везёт» отказала водителю, который пришёл устраиваться на работу. Мужчина оформил разрешение на перевозки пассажиров и с этим документом обратился в компанию, но специалисты предприятия отказались оформлять его. Хабаровчанин Владимир Мутов считает, что ему не предоставляют доступ к программе такси «Везёт», потому что его заметили вблизи здания Дальневосточной ассоциации такси.

«Я заехал туда с другом, который сотрудничает с ассоциацией, и меня заметил директор компании «Везёт». После этого меня сняли с программы (специализированное приложение, через которое сотрудники службы заказа такси получают данные о клиентах — прим. ред.). Директор сказал, что отказал мне в доступе, потому что у меня нет лицензии. Хотя я знаю немало сотрудников, у которых её тоже нет, но они при этом спокойно работают, — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» горожанин Владимир Мутов. — Я оформил разрешение, пришёл с ним в офис, но меня на работу так и не приняли».

По словам Владимира, сотрудники службы заказа такси «Везёт» открыли на компьютере его данные, после чего сказали, что вопрос о трудоустройстве нужно решать с директором. Причину этому никто из работников объяснить не смог.

«Одна из девушек, не знаю, какую должность она занимает, сказала, что мне никогда больше не предоставят доступ к программе. Я считаю, что это как раз из-за того случая, когда меня видели рядом с ассоциацией такси», — подытожил Владимир Мутов.

На запрос о разъяснении причин отказа хабаровчанину в принятии на работу до сих пор не удалось получить ответ. Директор ООО «Везёт-ХБ» Андрей Курносов пока не выходит на связь ни с водителем, ни с представителями Дальневосточной ассоциации такси. Корреспонденту агентства связаться с ним также не удалось.

«С директором «Везёт» в Хабаровске по любым вопросам очень сложно связаться. Мы пытались позвонить — нет ответа, приезжали в офис — его не было на месте. Будем вести диалог с контрольным управлением», — рассказал председатель Дальневосточной ассоциации такси Александр Садков. — В соглашении, которое заключено со службами заказа такси, сказано, что диспетчеры будут передавать заявки тем водителям, у которых есть соответствующее разрешение. А сейчас они это соглашение нарушают. Более того, нарушаются права человека: компания не имеет права отказывать в предоставлении информации любому гражданину, а здесь — водитель с разрешением на перевозки. Это вопиющий случай, потому что речь здесь идёт о легалах!»

Ситуацией заинтересовался уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий. Если директор ООО «Везёт-ХБ» продолжит нарушать права горожанина, в дело могут вмешаться правоохранительные органы.