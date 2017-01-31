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В Хабаровском крае рыбаки так и не получили зарплату за летнюю путину

В Хабаровском крае рыбаки так и не получили зарплату за летнюю путину
Рабочие ждут обещанных денег больше трёх месяцев
13 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сезонная путина закончилась в Хабаровском крае ещё в октябре прошлого года. Но рабочие, которые выезжали на вахтовую работу, до сих пор ждут расчёта. Кабинеты регионального отделения инспекции труда завалены жалобами и заявлениями, но большинство из них — не по адресу. Многие рыбаки устраивались на работу, не удосужившись даже оформить необходимый минимум документов — люди «повелись» на обещания большой зарплаты.

Житель Северобайкальска Сергей Нежин отправился работать на летнюю путину после вахты на строительстве нефтепровода. Рыбная ловля для мужчины — как круиз с возможностью заработать, но приятные ожидания обернулись разочарованием.

«Обещали золотые горы, что наловим очень много рыбы. Что там чуть ли не шестьсот тонн. Когда мне расчётку показали, я увидел, что у меня стоит три месяца по пятьдесят тысяч», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» Сергей Нежин.

Даже обещанных на бумаге денег рыбаки так и не получили. Большинство из них — иногородние, и сейчас не могут вернуться к семьям. Чтобы хоть как-то протянуть до выяснения всех обстоятельств с зарплатой, мужчины даже закладывают в ломбард обручальные кольца.

С первыми проблемами по итогам путины экипаж судна «Транзит» столкнулся ещё осенью, сразу после швартовки в Хабаровске. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», индивидуальный предприниматель-рыболов и группа компаний «Невада», известная дальневосточникам по сети гипермаркетов «Самбери», вынуждены были выяснять отношения через правоохранительные органы. Поводом стало появление на борту судна бизнесмена Владимира Верещака сотрудников службы безопасности предприятия. Предприниматель назвал это захватом с применением физической силы и требует от полиции разобраться. Представители «Невады» объяснили своё присутствие на борту вернувшегося из рейса судна попыткой препятствовать нарушению условий договора с бизнесменом. По договору между «Невадой» и бизнесменом последний обязался отдать 80 процентов улова, а 20 оставить себе, но вместо ожидаемых 350 тонн в сети попало в три раза меньше. Зародился конфликт на фоне очевидных убытков обеих сторон.

«Невада» вложила в эту путину более 30 миллионов рублей, но предприниматель посчитал, что за компанией остался долг, и именно с неё нужно «вытряхивать» зарплату работников. Но договоры с рыбаками коммерсант заключал сам. У него люди и пытаются выяснить, когда получат свои деньги.

«Был в прокуратуре Центрального и Кировского районов. Был на Серышева, 60 (государственная инспекция труда в Хабаровском крае — прим. ред.). Все говорят: «Пожалуйста, давайте в суд», — прокомментировал хабаровчанин Денис Шошин.

Все спорные вопросы по договорам подряда решаются в судебном порядке. За нарушения работодателям грозят серьёзные штрафы, поэтому предприниматели стараются избегать оформления полноценных трудовых отношений. С осени 2016 года в надзорное ведомство еженедельно поступают десятки заявлений. Все истории в них словно под копирку: обман с сезонной работой за достойную плату.

«С сезонниками и вахтовиками очень часто выявляются такие нарушения. Необходимо быть бдительными, должно быть соглашение в письменном виде», — озвучила главный специалист-эксперт регионального отделения Государственной инспекции труда Юлия Латик.

Как показывает практика, люди продолжают верить честному слову, которое теряет силу сразу после выхода в рейс. А через несколько месяцев предприниматели объявляют новую кампанию по вербовке сотрудников на сезон.

 
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