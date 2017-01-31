Хабаровскому краю выделят деньги на рабочую силу

Финансы поступят из федерального бюджета уже в этом году

Хабаровский край в 2017 году получит деньги из федерального бюджета на привлечение новой рабочей силы и оказание материальной помощи при переезде. Регион вошёл в список 14 территорий, которые получат выплаты. Всего в государственной казне предусмотрели 300 миллионов на эти цели.

По информации «Российской газеты», деньги распределят между работодателями, которые будут принимать людей, желающих сменить место жительства в поисках заработка. Новым сотрудникам компенсируют расходы на переезд, аренду жилья, переобучение под новое рабочее место. За одного приезжего работника-россиянина предприятие сможет получить 225 тысяч рублей.

Регионы не только получают деньги и раздают их работодателям, участвующим в программе повышения мобильности трудовых ресурсов — бюджет субъекта также должен вложиться. Из 225 тысяч рублей для работодателя федеральная казна дает 150 тысяч, и ещё 75 тысяч должен добавить регион.

Ожидается, что на 203 миллиона рублей, распределяемых недавним распоряжением правительства России, на работу в другие субъекты привлекут 1183 россиянина. Им предложат рабочие места на реализации 62 инвестпроектов.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин признал, что к участникам программы повышения мобильности трудовых ресурсов предъявляют избыточные требования. Чтобы получить деньги, работодателю нужно пройти через ряд проверок до и после перевода заявленной суммы. Он напомнил, что Минтруда готовит законопроект, который снимет ряд бюрократических барьеров. Вынести документ на рассмотрение планируется в ближайшее время.