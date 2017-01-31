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Хабаровский "Амур" отзаявил американского форварда

Хабаровский "Амур" отзаявил американского форварда
Клуб расторг контракт с Джастином Барнеттом
14 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хоккейный клуб «Амур» расторг контракт с нападающим Джастином Барнеттом. За «тигров» он провёл всего три матча и не успел отметиться голами.

«Контракт с форвардом Джастином Барнеттом действительно расторгнут. Это произошло по обоюдному согласию сторон. Информации о том, куда дальше отправится игрок, у нас нет», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

Джастин Барнетт перешёл из системы ЦСКА в команду из дальневосточной столицы в декабре прошлого года. За время, проведённое в составе «Амура», форвард вышел на лёд всего в трёх играх: на выезде против «Адмирала» из Владивостока и «Слована» из Братиславы, а также в домашнем матче с «Медвешчаком» из Загреба. В этих встречах нападающий голами не отметился, но заработал показатель полезности «+3».

Как писало агентство, нынешний сезон Джастин Барнетт начинал в клубе ВХЛ «Звезда». За 24 матча форвард набрал 10 очков при показателе полезности «+3». В составе ЦСКА нападающий сыграл в одной встрече. В хабаровском клубе надеялись, что легионер будет прогрессировать и добавит агрессивности игре «тигров», однако 24-летний американский хоккеист ожиданий не оправдал.

 
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